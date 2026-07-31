Come calcolare il TAEG reale di un prestito con costi accessori

Scopri come stimare il TAEG reale: costi accessori, polizze, commissioni e formule in un foglio di calcolo per scegliere il prestito giusto.

Molti preventivi di prestito sembrano convenienti, finché non si sommano commissionipolizze e spese accessorie. Il risultato è un TAEG reale spesso diverso da quello percepito. Un approccio strutturato permette di stimare l’impatto di ogni voce e di confrontare offerte in modo trasparente, evitando sorprese a contratto firmato.

Di seguito un percorso operativo, con un foglio di calcolo semplice, formule replicabili e avvertenze sulle clausole più insidiose. L’obiettivo è calcolare il costo totale e il tasso effettivo pagato, includendo tutti gli oneri, così da sapere con precisione quanto costerà il credito nel tempo e quale proposta è realmente sostenibile.

Cos’è il TAEG reale e perché conta

Il TAEG esprime il costo complessivo del prestito su base annua includendo interessi e oneri. Il TAEG reale nella pratica dipende da come e quando si pagano queste voci: commissioni up-front, spese ricorrenti, polizze finanziate, imposte. Se alcune spese non entrano nel calcolo ufficiale o sono diluite nelle rate, il tasso apparente può sottostimare il costo effettivo. Calcolare il TAEG reale significa modellare i flussi di cassa effettivi, dall’erogazione alle rate fino ai costi periodici, per ottenere un rendimento interno che rappresenti il vero prezzo del denaro.

Dati da raccogliere prima del calcolo

Per un calcolo accurato servono tutte le voci economiche. Raccogliere: TAN e durata, piano di ammortamento (alla francese di solito), capitale erogato, eventuale imposta sostitutiva spese di istruttoria perizia, incasso rata, gestione pratica, apertura/tenuta conto dedicato, bolli, spese assicurative (vita, protezione pagamento, CPI) specificando se sono finanziate o pagate a parte, commissioni di intermediazione, costi di estinzione/penali. Annotare anche se esistono capfloor spread variabile, e la convenzione di calcolo interessi (es. 30/360).

Foglio di calcolo esempio: strutturazione e formule

Creare un foglio con colonne essenziali: DataFlussoDescrizione. Inserire alla riga 1 la data di erogazione e il flusso positivo (netto incassato). A seguire, una riga per ogni rata (data-rate e flusso negativo), e righe dedicate a spese ricorrenti (incasso rata) e costi una tantum (istruttoria, imposta, polizze). Per il tasso effettivo usare la funzione XIRR (Rendimento interno variabile) se le date non sono perfettamente mensili: =XIRR(Flussi;Date). Se le scadenze sono regolari, è possibile anche =IRR(Flussi) e poi annualizzare con (1+IRR)^12-1 per rate mensili.

Per la rata teorica con ammortamento francese: =PMT(TAN/12; NRate; -Capitale). Il netto erogato si calcola: Capitale – (spese up-front non finanziate). Le polizze finanziate vanno sommate al capitale nel PMT; quelle non finanziate vanno come flusso separato alla data di pagamento. Le spese per incasso rata si modellano aggiungendo alla stessa data della rata un flusso negativo pari al costo di incasso.

Calcolo passo passo del costo totale

Rata base calcolare la rata mensile con PMT sul capitale effettivamente finanziato (capitale + polizze finanziate + commissioni finanziate). Annotare numero di rate e calendario. Netto in mano sottrarre dall’erogato le spese trattenute all’origine (imposta sostitutiva, istruttoria, perizia, bolli). Questo è il vero afflusso positivo iniziale. Costi ricorrenti per ogni rata aggiungere i costi di incasso e gestione. Se c’è un canone di conto obbligatorio, distribuirlo mensilmente come flusso negativo. Oneri extra inserire alla data di pagamento le polizze non finanziate e le commissioni di intermediazione. Se è prevista una commissione di periodicità annuale, aggiungere un flusso negativo una volta all’anno. Rendimento interno applicare XIRR a tutti i flussi per ottenere il TAEG reale. Verificare che la differenza con il TAEG indicato derivi da spese escluse o dal timing dei pagamenti. Costo totale sommare tutti i flussi negativi (rate + accessori) e confrontarli con l’afflusso iniziale. La differenza è quanto si paga complessivamente per ottenere il capitale netto.

Clausole insidiose da intercettare prima di firmare

Attenzione alle polizze facoltative presentate come necessarie: se finanziate, aumentano interessi e rata. Verificare spese di incasso e gestione pratica, spesso poco visibili ma pesanti sul lungo periodo. Occhio a imposta sostitutiva e bolli trattenuti all’origine che riducono il netto. Controllare floor e cap nei tassi variabili, penali di estinzione anticipata commissioni per modifiche piano, obbligo di aprire conti o servizi a pagamento. Leggere la convenzione di calcolo interessi: 30/360 può alterare il costo effettivo rispetto ad actual/365.

Verifica finale e confronto tra offerte

Una volta impostato il foglio, duplicarlo per ogni offerta e mantenere costanti le ipotesi (stessa durata, stesso calendario). Confrontare il TAEG reale e il costo totale non solo il TAN. Valutare l’effetto della rimozione di polizze non obbligatorie e dei servizi accessori: spesso il risparmio più grande nasce dall’eliminazione di oneri ricorrenti. In caso di tasso variabile, simulare scenari con aumenti e diminuzioni coerenti, verificando la presenza di floor. Scegliere l’opzione con flussi più sostenibili e clausole più trasparenti, privilegiando contratti che espongono chiaramente ogni spesa.