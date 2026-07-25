Come il finanziamento sostiene gli investimenti e l’economia

Un viaggio attraverso i fondi e i programmi che stanno sostenendo le imprese delle Marche, con un focus su innovazione e crescita economica

In un’economia dinamica, il credito rappresenta il motore invisibile che alimenta la crescita delle imprese. Senza il supporto di strumenti finanziari adeguati, le aziende faticano a coprire i propri fabbisogni e a realizzare investimenti strategici. Questo meccanismo è fondamentale per migliorare i dati macroeconomici e garantire la stabilità dello Stato.

Le Marche stanno diventando un esempio virtuoso di come il credito possa essere utilizzato per sostenere lo sviluppo imprenditoriale. Attraverso una serie di iniziative innovative, la regione sta creando un ecosistema finanziario che favorisce l’accesso al credito e la capitalizzazione delle imprese.

Iniziative finanziarie per le imprese delle Marche

Tra i principali strumenti a disposizione delle imprese marchigiane troviamo il Fondo di Partecipazione Credito Futuro Marche che offre supporto finanziario per la capitalizzazione e gli investimenti. Questo fondo è parte di una strategia più ampia che include il Fondo Nuovo Credito Ordinario (FNC) disponibile in diverse versioni come FNC ORD, FNC START e FNC INT.NE, per rispondere alle esigenze specifiche delle aziende.

Un altro strumento importante è il Fondo Patrimonio PMI che fornisce contributi per la capitalizzazione e gli investimenti delle piccole e medie imprese. Inoltre, il Fondo Credito Energia (FCE) sostiene progetti legati all’energia, promuovendo la sostenibilità e l’innovazione tecnologica.

Collaborazioni e progetti innovativi

La collaborazione tra la Regione Marche e la Cassa Depositi e Prestiti si è rafforzata negli ultimi anni, con l’obiettivo di creare sinergie che facilitino l’accesso al credito. Un esempio concreto è il progetto Crowdfundmatch che utilizza il crowdfunding come strumento per finanziare nuove iniziative imprenditoriali.

Il Bando Crowdfunding Funding Marche è un’altra iniziativa che sta guadagnando popolarità, offrendo alle startup e alle PMI l’opportunità di accedere a finanziamenti attraverso piattaforme di crowdfunding. Questi progetti rappresentano un passo avanti significativo verso un’economia più inclusiva e dinamica.

Eventi e incontri per la finanza

Per promuovere la conoscenza e l’utilizzo di questi strumenti finanziari, la Regione Marche ha lanciato il tour Finanza per la crescita. Questo ciclo di incontri, che ha avuto il suo primo appuntamento ad Ancona il 24 luglio 2026, mira a fornire alle imprese, startup e nuove iniziative imprenditoriali le competenze necessarie per accedere al credito e utilizzare strumenti di finanza innovativa.

Il tour, partito ufficialmente il 17 luglio 2026, è un’iniziativa che riflette l’impegno della regione nel sostenere lo sviluppo economico attraverso la formazione e l’informazione. Gli incontri sono un’opportunità per le imprese di entrare in contatto con esperti del settore e scoprire le migliori pratiche per gestire il credito e gli investimenti.

Un altro evento significativo è stato l’inserimento di Bugaro come delegato del presidente Fedriga nel Comitato consultivo del Fondo di Garanzia per le PMI. Questo passo sottolinea l’importanza strategica del credito per le piccole e medie imprese e l’impegno delle istituzioni nel supportare il tessuto imprenditoriale.

Supporto in tempi di crisi

La Regione Marche ha anche attivato una serie di misure di sostegno in risposta a crisi specifiche, come l’alluvione e il conflitto in Ucraina. Il Fondo emergenza Covid Legge 13 del 2026 e il Fondo Rischi -2026 sono esempi di come la regione abbia saputo rispondere prontamente alle emergenze, fornendo alle imprese le risorse necessarie per superare i momenti di difficoltà.

Questi fondi non solo hanno offerto un supporto immediato, ma hanno anche contribuito a rafforzare la resilienza del sistema economico regionale. La creazione di un Tavolo regionale per la gestione delle emergenze è un ulteriore segno dell’impegno della regione nel garantire stabilità e crescita.

Le iniziative delle Marche dimostrano come un approccio strategico e collaborativo possa trasformare le sfide in opportunità, creando un ecosistema finanziario che sostiene la crescita e l’innovazione.