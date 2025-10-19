Analisi approfondita dell’indice IFO e delle tendenze economiche in Germania

Nel mese di settembre, l’indice IFO, che misura il clima economico in Germania, ha registrato un significativo calo, scendendo a 87,7 rispetto ai 88,9 di agosto.

Questo decremento di 1,2 punti segna una battuta d’arresto dopo otto mesi di crescita continua, iniziata da un valore di 84,8 nel. L’analisi di questo cambiamento rivela come il settore dei servizi sia stato particolarmente colpito da questa flessione.

In contrapposizione, il panorama industriale si è mantenuto relativamente stabile, mostrando segni di resilienza rispetto alla fine del 2024. Sia l’attività attuale che le prospettive future nel comparto industriale hanno guadagnato circa dieci punti, suggerendo una situazione più favorevole rispetto ai mesi precedenti.

Le cause del calo dell’indice IFO

Il calo di 1,2 punti dell’indice IFO è attribuibile principalmente al settore dei servizi. In particolare, i comparti legati al trasporto e alla logistica hanno mostrato segnali di difficoltà. Questa tendenza negativa contrasta con i risultati del PMI, che ha indicato un miglioramento, con un indice composito che è salito a 52,4 da 50,5 in agosto. Qui, l’ottimismo nel settore dei servizi ha compensato il lieve deterioramento nell’industria.

Analisi comparativa con il PMI

Le divergenze tra l’indice IFO e il PMI possono essere spiegate da differenze metodologiche. Il PMI si basa su un campione di circa 800 aziende, mentre l’indice IFO raccoglie dati da quasi 9.000 aziende, inclusi i settori della costruzione, della distribuzione al dettaglio e del commercio all’ingrosso. Inoltre, l’indice IFO include una componente prospettica che valuta le aspettative aziendali per i prossimi sei mesi, a differenza del PMI.

Prospettive future per l’economia tedesca

Da inizio 2025, i sondaggi hanno mostrato un miglioramento nel settore manifatturiero, con un incremento nella capacità produttiva e nei volumi del commercio all’ingrosso. Anche il settore delle costruzioni ha mostrato segni di ripresa, sebbene in misura minore. L’industria ha visto miglioramenti significativi in settori come l’elettronica, la farmaceutica, i textili e l’attrezzatura per il trasporto, escludendo l’industria automobilistica, che ha mostrato invece segnali di stagnazione.

Settori in ripresa

Secondo l’indagine IFO, attualmente otto sotto-settori industriali (su un totale di 21) sono in una fase che può essere considerata favorevole, di cui sei sono in fase di recupero e due in fase di espansione. Questo segnale è incoraggiante, considerando che alla fine del 2024 solo tre settori mostravano tendenze simili. Nonostante ciò, la ripresa rimane contenuta e limitata.

Impatto delle misure di investimento

Le misure di sostegno agli investimenti approvate dal Bundestag a settembre dovrebbero iniziare a manifestare i loro effetti nel quarto trimestre, con una previsione di crescita dell’0,3% rispetto al trimestre precedente. Si prevede che l’impatto sarà ancora più evidente nel 2026, con una stima di crescita media dell’1,4% per l’anno. Tuttavia, il tasso di crescita dell’economia tedesca per il terzo trimestre è previsto rimanere moderato, con un incremento di solo 0,1% rispetto al trimestre precedente.

Il recente calo dell’indice IFO suggerisce una fase di difficoltà nel settore dei servizi, mentre l’industria mostra segnali di stabilità e miglioramento. Le politiche di investimento potrebbero offrire un supporto cruciale per stimolare la crescita economica nei prossimi mesi.