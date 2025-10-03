Analisi del calo dell’indice IFO e impatto sui settori economici: tendenze e previsioni

Nel mese di settembre, l’indice climatico IFO ha registrato una diminuzione, scendendo a 87.7 rispetto ai 88.9 di agosto.

Questo cambiamento di 1.2 punti rappresenta una flessione significativa, sebbene sia in linea con la media storica mensile di variazione. La discesa segna la fine di un periodo di otto mesi consecutivi di crescita, iniziato a dicembre 2024, quando l’indice era a 84.8. La contrazione ha colpito in particolare il settore dei servizi, mentre la situazione nell’industria si è mantenuta più stabile.

Analisi del settore dei servizi

Il settore dei servizi ha registrato un impatto negativo, con il trasporto e la logistica che hanno evidenziato le maggiori difficoltà. Questo contrasta con i risultati del PMI, che ha mostrato un trend positivo, con un indice composito in crescita a 52.4 da 50.5. Qui, un miglioramento nei servizi ha compensato un lieve deterioramento nell’industria. Questo scenario mette in luce la complessità del panorama economico attuale.

Le dinamiche dell’industria

Dal gennaio 2025, i sondaggi di opinione hanno evidenziato un progressivo miglioramento nel settore manifatturiero, con un aumento nell’utilizzo della capacità produttiva. Anche il commercio all’ingrosso ha mostrato segni di recupero, mentre il settore delle costruzioni è in fase di recupero limitato. Le aree industriali che hanno beneficiato di questa ripresa includono apparecchiature elettriche, farmaceutici, tessuti e attrezzature di trasporto, escludendo le automobili, che non mostrano ancora segni di crescita.

Prospettive future per l’economia tedesca

Nonostante le difficoltà, l’indagine IFO ha rivelato che otto sotto-settori industriali, su un totale di ventuno, si trovano attualmente in una condizione considerata favorevole. Di questi, sei sono in fase di recupero e due in fase di espansione, rispetto ai soli tre che si trovavano in una situazione simile alla fine del 2024. Questa tendenza suggerisce che, sebbene la ripresa sia moderata, continua a svilupparsi.

Previsioni di crescita economica

Le proiezioni per la crescita economica tedesca nel terzo trimestre rimangono moderate, con una stima di aumento dello 0.1% rispetto al trimestre precedente. Le misure di supporto agli investimenti, approvate dal Bundestag a settembre, dovrebbero iniziare a mostrare i loro effetti principalmente a partire dal quarto trimestre, con una crescita prevista dello 0.3% nel periodo, e un impatto più marcato nel 2026, dove si prevede una crescita media annua del 1.4%.

Il calo dell’indice IFO di settembre evidenzia sfide significative per il settore dei servizi, mentre l’industria mostra segnali di stabilità e ripresa. La diversità dei risultati tra i diversi settori rimarca l’importanza di un’analisi approfondita per comprendere le dinamiche economiche e pianificare strategie efficaci per il futuro.