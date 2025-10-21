Analisi del calo dell’indice IFO: Impatti e prospettive economiche future

Nel mese di settembre, l’indice IFO, che misura il clima aziendale in Germania, ha registrato un calo significativo, passando da 88.9 a 87.7.

Questo decremento di 1.2 punti segna una deviazione rispetto ai trend positivi osservati negli otto mesi precedenti, durante i quali l’indice era salito fino a 84.8 nel. La flessione ha avuto un impatto particolare sui servizi, mentre il settore industriale ha mantenuto una stabilità sorprendente, mostrando performance migliori rispetto alla fine del 2024.

Analisi del calo dell’indice IFO

Il calo di 1.2 punti messo a segno dall’indice IFO ha interrotto una fase di crescita continuativa che durava da otto mesi. Questo cambiamento è stato principalmente influenzato dalla situazione nei servizi, in particolare nei settori del trasporto e della logistica. In contrasto, il PMI (Indice dei Responsabili degli Acquisti) ha mostrato una tendenza positiva, con un incremento notevole da 50.5 di agosto a 52.4 a settembre, dove i miglioramenti nei servizi hanno compensato le difficoltà nel settore industriale.

Discrepanze tra IFO e PMI

Le differenze tra i due indici possono essere attribuite in parte a metodologie diverse. Il PMI si basa su un campione di circa 800 aziende nei settori industriale e dei servizi, mentre l’indice IFO coinvolge quasi 9.000 aziende, includendo anche i settori della costruzione, retail e commercio all’ingrosso. Inoltre, l’indice IFO incorpora un componente previsionale, che riflette le aspettative delle aziende riguardo all’andamento futuro del loro business nei sei mesi successivi, cosa che il PMI non considera.

Settori in crescita e prospettive future

Nonostante il calo dell’indice IFO, le indagini di opinione dall’inizio del 2025 hanno rivelato un miglioramento nel settore manifatturiero, con un aumento nell’utilizzo della capacità produttiva e nel commercio all’ingrosso. Anche il settore delle costruzioni ha mostrato segnali di ripresa, sebbene in misura minore. Nella sfera industriale, i miglioramenti sono stati più evidenti nei settori delle attrezzature elettriche e elettroniche, farmaceutici, tessuti e attrezzature per il trasporto (esclusi i veicoli a motore).

Settori in difficoltà

Al contrario, i servizi e il commercio al dettaglio non mostrano ancora una tendenza positiva chiara. Tuttavia, l’indagine IFO ha rivelato che otto sotto-settori industriali, su un totale di 21, sono ora in una situazione considerata favorevole, con sei in fase di ripresa e due in espansione. Questo segnale di ripresa è un chiaro indicativo di una crescita moderata, ma continua nel panorama economico tedesco.

Previsioni di crescita economica

Le previsioni per la crescita tedesca nel terzo trimestre rimangono moderate, con un incremento stimato dello 0.1% rispetto al trimestre precedente. Tuttavia, le misure di supporto agli investimenti approvate dal Bundestag a settembre dovrebbero cominciare a dare risultati a partire dal quarto trimestre, con una crescita prevista del 0.3%. Si prevede che l’impatto di tali misure si farà sentire in modo più consistente nel 2026, con una crescita media stimata attorno al 1.4% per l’intero anno.

Il recente calo dell’indice IFO evidenzia una fase di transizione nel clima economico tedesco, dove alcuni settori mostrano segni di ripresa, mentre altri faticano a trovare stabilità. Le misure di supporto agli investimenti sembrano promettenti e saranno cruciali per determinare la direzione futura dell’economia tedesca.