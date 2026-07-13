Analisi delle previsioni del PIL: confronto tra le stime di luglio e aprile

Le ultime previsioni economiche rivelano un quadro contrastato per la crescita del PIL. Scopri come le stime di luglio si confrontano con quelle di aprile e cosa significa per le prospettive future.

Le ultime previsioni economiche, raccolte tra il 2 e il 7 luglio, offrono un quadro dettagliato delle aspettative per la crescita del PIL nel secondo trimestre del 2026. Questo aggiornamento è cruciale per comprendere le dinamiche economiche attuali e future, soprattutto in un contesto di incertezza geopolitica.

Le stime del PIL per il secondo trimestre mostrano una leggera crescita rispetto alle previsioni di aprile, con un tasso di crescita atteso del 2,12% contro l’1,65% precedente. Tuttavia, il livello implicito del PIL rimane sostanzialmente invariato a causa di un esito inferiore nel primo trimestre.

Confronto tra le previsioni di luglio e aprile

Le previsioni del PIL raccolte a luglio mostrano una leggera divergenza rispetto a quelle di aprile. Nonostante la crescita attesa sia superiore, il livello effettivo del PIL non ha subito cambiamenti significativi. Questo è dovuto principalmente a un esito inferiore nel primo trimestre, che ha compensato la crescita attesa per il secondo trimestre.

Le stime del PIL per il quarto trimestre del 2026, raccolte nel giugno dal FT-Booth, coincidono con la media delle previsioni del WSJ per il quarto trimestre. Questo allineamento suggerisce una certa coerenza tra le diverse fonti di previsione economica.

La dispersione delle previsioni

Le previsioni economiche mostrano una certa dispersione, con solo una previsione che indica due trimestri consecutivi di crescita negativa. Questo suggerisce che, nonostante le incertezze, la maggior parte degli analisti prevede una crescita positiva nel prossimo futuro.

La probabilità soggettiva di recessione nei prossimi 12 mesi è diminuita dal 33% al 25%. Questo calo riflette una maggiore fiducia nella stabilità economica, nonostante le recenti tensioni geopolitiche.

L’impatto delle tensioni geopolitiche

Le ultime previsioni economiche sono state raccolte principalmente prima della ripresa del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Questo significa che le stime attuali potrebbero non riflettere completamente l’impatto delle recenti tensioni geopolitiche.

Le previsioni sui tassi di interesse sono state riviste al rialzo rispetto a gennaio, con un aumento di circa 20 punti base previsto per la fine del 2026. Questo potrebbe indicare un periodo di maggiore sensibilità ai tassi di interesse, con potenziali ripercussioni sull’economia.

Nonostante le incertezze geopolitiche, la maggior parte degli analisti prevede una crescita stabile nei prossimi mesi.