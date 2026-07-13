Scopri il programma di dottorato in Economia e Finanza per ricercatori ambiziosi

Scopri come il dottorato in Economia e Finanza forma ricercatori di eccellenza con un programma quadriennale in lingua inglese.

Il mondo della ricerca economica e finanziaria è in continua evoluzione, e il Dottorato in Economia e Finanza rappresenta un’opportunità unica per chi desidera contribuire a questa crescita. Questo programma, erogato in lingua inglese, è progettato per formare ricercatori di elevatissima qualificazione nelle discipline della macroeconomia, microeconomia, econometria e finanza.

Il corso, della durata di quattro anni, è rivolto a studentesse e studenti altamente motivati, pronti a spingere i confini della conoscenza nel campo economico e finanziario. Nel primo anno, gli studenti acquisiranno il rigore metodologico necessario per affrontare la complessità dei sistemi economici, grazie a un programma che copre l’equivalente di sessanta crediti formativi.

Struttura del programma e risorse disponibili

Nei tre anni successivi, gli studenti si dedicheranno alla propria ricerca, supportati da un dipartimento di eccellenza che mette a disposizione risorse di calcolo all’avanguardia e un ricco programma di scambio con docenti di atenei stranieri. Questo ambiente stimolante permette ai dottorandi di sviluppare competenze avanzate e di collaborare con esperti di rilevanza internazionale.

Il programma è strutturato per offrire un’esperienza formativa completa, combinando lezioni teoriche con attività pratiche. Gli studenti avranno accesso a laboratori attrezzati e a una vasta gamma di risorse bibliografiche, oltre a partecipare a seminari e conferenze che arricchiranno il loro percorso di ricerca.

Opportunità di finanziamento e posti disponibili

Il concorso di ammissione per il 42° ciclo del Dottorato in Economia e Finanza offre diverse opportunità di finanziamento. Tra le opzioni disponibili ci sono borse di studio riservate a candidati stranieri, borse dipartimentali e collaborazioni con enti pubblici e privati. In particolare, sono previsti posti per dipendenti di enti e imprese in convenzione, sia di ricerca che non di ricerca.

La procedura di selezione prevede una valutazione dei titoli e una prova orale. La valutazione dei titoli si basa sull’analisi approfondita dei titoli presentati, considerando la loro pertinenza, qualità e coerenza rispetto al profilo richiesto. La prova orale, invece, verte sugli aspetti relativi ai titoli e al progetto di ricerca presentati, con l’obiettivo di approfondire competenze, motivazioni e capacità di esposizione del candidato.

Documentazione richiesta e competenze linguistiche

Per partecipare al concorso, i candidati devono presentare una serie di documenti, tra cui un progetto di ricerca di una o due pagine che delinei gli interessi di ricerca e l’approccio metodologico del candidato. Inoltre, è possibile allegare fino a due lettere di referenza, che verranno recapitate direttamente dai referee. Un curriculum vitae non è obbligatorio, ma può essere utile per completare il profilo del candidato.

La competenza linguistica richiesta è la conoscenza obbligatoria della lingua inglese. Questo requisito è fondamentale per garantire che tutti gli studenti possano seguire le lezioni e partecipare attivamente alle attività del programma.

Le prove concorsuali sono previste per il 26 giugno 2026 per la valutazione dei titoli e per il 2 luglio 2026 per la prova orale. Tutte le informazioni dettagliate, compresi i calendari e i moduli di autocertificazione, sono disponibili sul sito ufficiale del programma.