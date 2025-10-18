Analisi dell’indice IFO e delle sue implicazioni economiche

Nel mese di settembre, l’indice del clima aziendale IFO ha registrato una diminuzione, passando da 88.9 a 87.7, con una perdita di 1.2 punti rispetto al mese precedente.

Questo calo segna una pausa dopo otto mesi consecutivi di crescita, iniziati con un valore di 84.8 a. L’analisi suggerisce che il settore servizi è stato particolarmente colpito, mentre l’industria ha mostrato segni di stabilità, risultando più favorevole rispetto alla fine dell’anno scorso.

Impatto del calo dell’indice IFO

La diminuzione di 1.2 punti dell’indice IFO è stata in gran parte influenzata dai servizi, con i settori del trasporto e della logistica che hanno subito un impatto significativo. Contrariamente a questa situazione, il PMI ha mostrato risultati più ottimisti, con un indice composito che è salito a 52.4 da 50.5, suggerendo un miglioramento nei servizi che ha compensato una flessione nell’industria.

Differenze tra IFO e PMI

È interessante notare che le discrepanze tra l’indice IFO e il PMI possono essere attribuite a differenze metodologiche. L’indice composito PMI, che si basa su un campione di circa 800 aziende nei settori della manifattura e dei servizi, presenta un quadro diverso rispetto all’indagine IFO, che coinvolge quasi 9.000 aziende e include anche settori come la costruzione e il commercio al dettaglio. Inoltre, l’indice IFO comprende una componente previsionale, che valuta come le aziende percepiscono l’evoluzione del loro business nei sei mesi successivi.

Settori industriali in evoluzione

Dal inizio del 2025, i sondaggi d’opinione hanno messo in luce un miglioramento nel settore della manifattura, con un incremento nell’utilizzo della capacità produttiva. Anche il commercio all’ingrosso ha mostrato segnali di crescita, sebbene in misura minore rispetto alla costruzione. Nella sfera industriale, i settori che hanno beneficiato maggiormente includono le apparecchiature elettriche ed elettroniche, la farmaceutica, i tessili e le attrezzature per il trasporto, escludendo però il settore automobilistico.

Prospettive per la crescita economica

Sebbene la situazione generale stia mostrando un miglioramento, il settore dei servizi e il commercio al dettaglio non evidenziano ancora una tendenza chiara verso una ripresa. Tuttavia, l’indagine IFO ha rivelato che otto sottosettori industriali su ventuno sono attualmente considerati in una situazione favorevole, con sei sotto la categoria di recupero e due in espansione. Questo segnale positivo è un chiaro indicativo che la ripresa, sebbene limitata, continua a progredire.

Le prospettive future

Per il terzo trimestre del 2025, si prevede che la crescita della Germania rimanga moderata, con una previsione di incremento dello 0.1% rispetto al trimestre precedente. Le misure di supporto agli investimenti approvate dal Bundestag a settembre dovrebbero iniziare a fare effetto principalmente dal quarto trimestre, con una stima di crescita di 0.3% per quel periodo. Si prevede anche un impatto più significativo nel 2026, con una crescita media stimata dell’1.4% per l’intero anno.

In conclusione, la situazione economica tedesca presenta segnali di miglioramento nei settori industriali, anche se il panorama complessivo rimane complesso. La continua attenzione ai settori più colpiti e la valutazione delle misure di sostegno saranno cruciali per guidare la ripresa economica.