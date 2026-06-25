Andamento e dati chiave dell’ETF Vaneck Rare Earth And Metals (REMX) a Milano

Riepilogo sintetico dei principali dati di negoziazione e delle caratteristiche tecniche dell'ETF Vaneck Rare Earth And Metals (codice REMX) quotato a Milano, con prezzi, volumi, performance e indicazioni sull'emittente e il benchmark

Di seguito è presentata una panoramica dettagliata delle rilevazioni di mercato e delle specifiche tecniche relative all’ETF Vaneck Rare Earth And Metals identificato con il codice alfanumerico REMX e l’ISIN IE0002PG6CA6 con sede di negoziazione a Milano. L’ultimo contratto registrato è datato 25/06/26 12.45.46 e i dati qui riportati ricompongono quotazioni, volumi, performance e parametri di prodotto utili per una lettura d’insieme dell’asset.

L’ETF è denominato in USD ed è emesso da VANECK UCITS ETFS PLC. Si tratta di uno strumento classificato come ETF nella Classe 2 Ind Azionario segmentato tra gli ETF indicizzati e tematicamente legato al settore delle terre rare e dei metalli. Il benchmark ufficiale è il MVIS GLOBAL RARE EAR identificato come area EQUITY THEMATIC. I dividendi sono capitalized il lotto minimo è di 1,00 unità e le commissioni totali annue (TER) ammontano a 0,59%. Il ticker iNAV su Bloomberg è VVMXEUIV.

Dati di negoziazione e prezzi registrati

Alla rilevazione più recente, l’apertura giornata è stata pari a 15,54. Durante la sessione odierna il massimo intraday toccato è stato 15,616 mentre il minimo intraday è stato 15,494. Il prezzo di chiusura risulta indicato come N.D. nell’ultimo aggiornamento disponibile; il prezzo di riferimento più recente è 15,75 registrato il 24/06/26 alle 17.55.00. Questi valori servono a collocare l’andamento delle ultime giornate rispetto ai livelli annuali e ai punti di riferimento storici.

Massimi e minimi di periodo

Sul fronte dei valori di periodo, il massimo annuale dell’ETF è stato 18,556 raggiunto il 07/05/26 mentre il minimo annuale è risultato 12,512 il 02/01/26. Questi estremi offrono un’istantanea della volatilità e dell’ampiezza del trading nell’arco dell’anno, utili per confronti temporali e per valutazioni di rischio.

Volumi, contratti e controvalore

Il numero di contratti scambiati nell’ultima sessione è stato di 116 con una quantità totale di 27.180 unità negoziate. Il controvalore totale risultante dagli scambi è stato pari a 494.553,232 (valuta implicita nella tabella dei mercati). Questi dati mettono in evidenza la liquidità osservata sul mercato per questo ETF in quella finestra temporale e la dimensione media degli scambi.

Movimenti intraday evidenziati

Nel corso delle quotazioni si osservano singole esecuzioni registrate in tempo reale: ad esempio alle 12:27:08 si sono registrati prezzi a 15,60 con variazione percentuale di -0,95% mentre alle 12:24:52 il prezzo riportato era 15,588 con variazione di -1,03%. Questi micro-dati riflettono la dinamica degli scambi e segnano il sentire del mercato nella sessione.

Performance temporali e implicazioni

La performance a breve e medio termine dell’ETF è sintetizzata nelle misure percentuali disponibili: su 1 mese la variazione segna -4,77% su 6 mesi +24,22% da inizio anno (YTD) +24,74% e su 1 anno la performance risulta un sostanziale +133,72%. Questi numeri evidenziano come, nonostante la correzione mensile, il trend su orizzonti più lunghi sia stato fortemente positivo, caratteristica tipica di strumenti esposti a temi settoriali concentrati come quello delle terre rare.

Dal punto di vista operativo, l’ETF è negoziato sul mercato con MIC ETFP e non riporta una classificazione SFDR esplicitata nei dati sopra forniti. Lo stile del benchmark è indicato come Altro a sottolineare che la replica o la composizione tematica non rientra nelle categorie tradizionali di stile come growth o value.

Le informazioni fornite devono essere interpretate nel contesto dell’orizzonte d’investimento individuale e della propensione al rischio.