Investimenti immobiliari a Milano: i progetti retail che stanno rivoluzionando il mercato

Milano si prepara ad accogliere due nuovi centri commerciali di grandi dimensioni: Galleria Porta Vittoria e Milanord a Cinisello Balsamo. Scopri i dettagli di questi progetti e come stanno influenzando il mercato immobiliare.

Il mercato immobiliare commerciale italiano è in fermento, con Milano che si conferma ancora una volta il cuore pulsante degli investimenti. Due nuovi progetti di grandi dimensioni stanno per vedere la luce nella città e nella sua provincia: la Galleria Porta Vittoria nel capoluogo e il complesso Milanord a Cinisello Balsamo. Entrambi i progetti, dopo anni di attesa, sono finalmente entrati nella fase operativa e sono previsti per l’apertura entro il 2028.

Questi interventi fanno parte di una più ampia strategia di sviluppo del settore retail, che sta vivendo una fase di grande dinamismo. Secondo il rapporto Real Estate Data Hub, realizzato da Re/Max Italia e Ryze in collaborazione con 24Max, il mercato sta puntando su progetti mirati e strategici, con una particolare attenzione alle riqualificazioni e agli ampliamenti di strutture esistenti.

Milano, epicentro degli investimenti immobiliari

Il nord-ovest d’Italia, e in particolare Milano, continua a dominare il panorama degli investimenti immobiliari. La città, grazie anche all’indotto turistico generato dalle passate Olimpiadi invernali, attira capitali da tutto il mondo. Le vie dello shopping del centro sono in costante evoluzione, con restyling di spazi storici e l’ingresso di marchi digitali che scelgono di aprire punti vendita fisici. La domanda elevata e l’offerta limitata di spazi di pregio mantengono i canoni di locazione a livelli eccellenti.

L’hinterland milanese: un polo di attrazione per gli investitori

Non solo il centro città, però, sta attirando l’attenzione degli investitori. L’hinterland milanese è diventato un vero e proprio polo di attrazione per i capitali, con circa l’80% del volume complessivo degli investimenti che si concentra in questa area. Tra le operazioni più rilevanti dell’inizio del 2026 spicca l’acquisizione da parte di Via Outlets dell’intero capitale sociale di Locate District, l’azienda proprietaria e operatrice di Scalo Milano Outlet & More. Gli operatori preferiscono interventi di rigenerazione e ampliamento delle aree esistenti rispetto alla costruzione di nuovi complessi da zero.

Galleria Porta Vittoria e Milanord: due progetti che tornano in agenda

Tra i sette nuovi centri commerciali previsti in Italia entro il 2028, la provincia di Milano spicca con due interventi di particolare rilievo. La Galleria Porta Vittoria prevista nel capoluogo, si inserisce in un contesto urbano dove il commercio si intreccia con funzioni residenziali e servizi. Dall’altra parte, il progetto Milanord a Cinisello Balsamo, dopo anni di rallentamenti e lunghi periodi di stallo, torna a essere indicato tra le strutture con orizzonte di apertura entro i prossimi due anni.

Questi progetti rappresentano un cambiamento di approccio nel mercato: gli investitori preferiscono operazioni già avviate o collocate in contesti urbani consolidati, piuttosto che puntare sulla nascita di nuovi poli completamente scollegati dal territorio.

Il comparto dei centri commerciali in Italia: dati e prospettive

Il comparto dei centri commerciali in Italia ha superato quota mille strutture operative. Il tasso di spazi vuoti all’interno delle strutture si attesta tra il 3% e l’8%, segnale di un sostanziale equilibrio raggiunto tra la domanda e l’offerta. Nel primo trimestre del 2026, il settore retail si è confermato l’asset class più dinamica del mercato immobiliare nazionale, dopo aver chiuso l’anno precedente con investimenti record pari a 3,8 miliardi di euro.

In questo scenario, i progetti di Galleria Porta Vittoria e Milanord rappresentano due tasselli fondamentali per il futuro del commercio immobiliare a Milano e nella sua provincia. Con un approccio sempre più selettivo e attento ai territori, il mercato sta vivendo una fase di grande trasformazione, dove il valore non si cerca più soltanto costruendo da zero, ma recuperando ciò che esiste già e rendendolo più competitivo.