Angelo Moratti entra nel capitale di Lampoon Publishing House

Lampoon Publishing House, famosa per il suo magazine di alta moda, ha fatto notizia con l’ingresso di un nuovo socio.

Stiamo parlando di Angelo Moratti, che attraverso Angel Capital Management ha acquisito il 10% delle azioni della società. Questo è un passo significativo, poiché rappresenta il primo investimento di Moratti nel settore editoriale. Ma cosa significa veramente per una rivista che ha già conquistato un posto di prestigio nel panorama della moda italiana?

La storia di Lampoon Publishing

Fondata nel 2015 da Carlo Mazzoni, Lampoon si è affermata come una rivista trimestrale cartacea, senza dimenticare la sua versione digitale. Ha saputo distinguersi grazie a un approccio innovativo e all’alta qualità dei contenuti, evolvendosi poi in un magazine semestrale. Con un formato che ricorda i coffee table book, la rivista ha puntato tutto sulla grafica e sulla narrazione, elementi chiave che l’hanno portata al successo. Ti sei mai chiesto come una start-up editoriale riesca a farsi spazio in un mercato così affollato?

Nel 2017, a soli due anni dalla sua nascita, Lampoon ha festeggiato un traguardo importante: circa 2 milioni di euro di raccolta pubblicitaria. Una cifra straordinaria per una realtà così giovane, che ha spinto Mazzoni a riconsiderare la periodicità della rivista, optando per una frequenza meno intensa pur di mantenere standard qualitativi elevati.

Focus sulla moda e sostenibilità

Lampoon non è solo un magazine di moda; rappresenta un vero e proprio osservatorio sulla filiera tessile italiana di alta gamma. La rivista affronta la moda non solo come un fenomeno estetico, ma anche come un settore industriale e culturale. Ma perché è così importante parlare di sostenibilità nel mondo della moda? Lampoon ha fatto della sostenibilità ambientale e sociale un aspetto centrale della sua missione, temi sempre più rilevanti nel contesto attuale.

Angelo Moratti ha dichiarato: “Ho osservato il lavoro e la determinazione di Carlo Mazzoni e condivido la sua visione di un’editoria che contribuisca a formare cittadini più informati e responsabili.” Questa affermazione mette in luce l’intenzione di Moratti di supportare una crescita consapevole e sostenibile nel settore editoriale, un impegno che non può passare inosservato.

Prospettive future e sviluppo internazionale

Con l’ingresso di Angel Capital Management, Lampoon Publishing pianifica di rafforzare la propria presenza in Italia e avviare un piano di crescita internazionale. Carlo Mazzoni, che ha fondato la rivista a soli 35 anni, ha sottolineato l’importanza di mantenere l’indipendenza e la riconoscibilità del magazine, puntando su contenuti di qualità in un settore editoriale in continua evoluzione. Ti sei mai chiesto come una rivista possa rimanere rilevante in un mondo che cambia così rapidamente?

“La moda deve cambiare, deve sapere raccontare con onestà il suo percorso e deve rendere tutti più consapevoli di cosa compriamo e perché,” ha affermato Mazzoni, ponendo l’accento sull’importanza di un approccio etico e responsabile. Con queste premesse, Lampoon si prepara ad affrontare le sfide future, determinata a rimanere un punto di riferimento nell’editoria di moda. La strada è in salita, ma con visione e impegno, il futuro sembra promettente.