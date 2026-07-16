Antonella E. Biondo: ricercatrice in economia comportamentale e mercati finanziari

Antonella E. Biondo, docente associato di Politica Economica, approfondisce le dinamiche dei mercati finanziari e le preferenze elettorali attraverso modelli ad agenti e analisi comportamentale

Nel panorama accademico italiano, Antonella E. Biondo si distingue per il suo approccio innovativo all’economia, combinando macroeconomia con l’analisi dei comportamenti individuali e delle dinamiche di mercato.

Docente associato di Politica Economica presso l’Università di Catania, Biondo dedica la sua ricerca a temi di rilevanza globale, esplorando come le scelte individuali influenzino i mercati finanziari e i sistemi elettorali.

Le aree di ricerca: dall’economia comportamentale ai mercati finanziari

Le principali aree di interesse di Biondo includono la macroeconomia i modelli ad agenti i mercati finanziari e l’economia comportamentale. La sua ricerca si concentra su come gli individui prendono decisioni in contesti economici complessi, analizzando le implicazioni di queste scelte sui mercati e sulle politiche pubbliche.

Un altro campo di studio significativo è l’analisi delle preferenze in sistemi elettorali e votazioni. Biondo esplora come le preferenze degli elettori si formano e come influenzano i risultati delle elezioni, offrendo spunti preziosi per la comprensione dei processi democratici.

Contatti e orario di ricevimento

Per chi desidera approfondire le sue ricerche o discutere di temi economici, Antonella E. Biondo è disponibile per il ricevimento su Teams tutti i giorni, e in presenza martedì e giovedì dalle 09:00 alle 10:00. Il suo ufficio si trova al quarto piano stanza 23/D presso l’Università di Catania.

Per contatti via email, è possibile scrivere a ae.biondo@ mentre il numero di telefono per appuntamenti è 095 7537773.

Pubblicazioni e insegnamenti

Il curriculum di Biondo è arricchito da un’estesa produzione scientifica, disponibile online per chi desidera approfondire. Le sue pubblicazioni coprono una vasta gamma di argomenti, dall’economia comportamentale ai modelli ad agenti, offrendo un contributo significativo alla letteratura accademica.

Tra gli insegnamenti recenti, spiccano i corsi tenuti a partire dall’Anno Accademico 2026/2026 che riflettono la sua esperienza e competenza in materia di politica economica e mercati finanziari. Per una panoramica completa degli insegnamenti precedenti, è possibile consultare l’archivio dedicato.