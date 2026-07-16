Sanità toscana tra le migliori d’Italia: i dettagli del rapporto Agenas

La Toscana si posiziona al terzo posto nella classifica nazionale per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Il presidente Giani celebra i risultati e annuncia nuove sfide.

La Toscana si conferma una delle regioni italiane con i migliori servizi sanitari. Secondo il rapporto di Agenas, l’Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali del Ministero della Salute, la regione si posiziona al terzo posto per l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (Lea) con un punteggio di 280 punti. Solo l’Emilia Romagna e il Veneto la precedono, rispettivamente con 282 e 288 punti.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha commentato con orgoglio i risultati, sottolineando l’importanza degli investimenti e del capitale umano che caratterizzano il sistema sanitario regionale. “È un risultato che conferma la validità di una sanità pubblica che in Toscana è fatta di investimenti forti da parte della Regione e di un capitale umano straordinariamente efficiente ed efficace”, ha dichiarato Giani.

I punti di forza della sanità toscana

La Toscana si distingue non solo per la qualità dei servizi, ma anche per l’organizzazione e la capacità di risposta ai bisogni dei cittadini. Il rapporto di Agenas evidenzia, inoltre, l’eccellenza della regione nel campo della prevenzione che include screening, vaccinazioni e attività di controllo. Oltre alla Toscana, anche la provincia autonoma di Trento e la Lombardia si posizionano ai vertici per questi indicatori.

Nonostante i risultati positivi, Giani ha sottolineato la necessità di continuare a lavorare per affrontare le criticità e migliorare ulteriormente il sistema sanitario. “Consapevoli del fatto che è necessario continuare a lavorare ogni giorno per affrontare le criticità e offrire ai cittadini toscani una sanità pubblica che sia sempre di alto livello e in grado di rispondere ai loro bisogni”, ha aggiunto il presidente.

La sfida delle case di comunità

In un contesto di trasformazione del sistema sanitario, la Toscana si trova ad affrontare nuove sfide. Il nuovo direttore del dipartimento della sanità regionale, Marco Torre, ha assunto l’incarico con l’obiettivo di guidare la riforma della medicina territoriale. Torre, che ha un curriculum di tutto rispetto, ha dichiarato: “È un incarico molto impegnativo, ma a me piacciono le sfide. Ringrazio il presidente Eugenio Giani e l’assessora Monia Monni per la fiducia che mi hanno accordato.”

Tra le priorità del nuovo direttore ci sono le case di comunità che dovranno diventare luoghi di prossimità capaci di rispondere ai bisogni dei cittadini. “Le case e gli ospedali della comunità dovranno diventare in tempi rapidi luoghi di prossimità capaci di rispondere ai bisogni dei cittadini. La tecnologia sarà uno strumento fondamentale per rendere il sistema più efficace e vicino”, ha affermato Torre.

Nonostante le risorse limitate, Torre è convinto che con una visione complessiva e un grande lavoro di squadra si possano raggiungere risultati importanti. “Le priorità sono chiare: il personale, i servizi ai cittadini, l’innovazione organizzativa e tecnologica, l’accesso ai farmaci. Sono temi che richiedono una visione complessiva e un grande lavoro di squadra”, ha dichiarato.

Le sfide future

La sanità toscana, pur essendo tra le migliori d’Italia, deve affrontare sfide importanti come le liste d’attesa, la carenza di personale e le risorse limitate. Torre ha sottolineato l’importanza di lavorare sulla riforma della sanità territoriale, che rappresenta un punto di svolta. “Il nostro è uno dei sistemi sanitari migliori. Ma non dobbiamo mollare di un centimetro. Anzi, dobbiamo migliorare sempre. Per questo c’è bisogno anche delle risorse. In ogni caso ora dobbiamo lavorare pancia a terra sulla riforma della sanità territoriale. Ci credo molto. Sarà il punto di svolta”, ha concluso.