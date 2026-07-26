Appiano Gentile: il piano da 100 milioni per trasformare il centro sportivo dell’Inter

L'Inter ha annunciato un investimento da 100 milioni di euro per la ristrutturazione della Pinetina, il suo centro sportivo ad Appiano Gentile. Il progetto prevede nuove strutture per la prima squadra, l'Under 23 e le Inter Women.

L’Inter sta compiendo un passo significativo verso il futuro con un ambizioso progetto di ristrutturazione della Pinetina, il suo storico centro sportivo ad Appiano Gentile. Con un investimento di 100 milioni di euro il club nerazzurro intende trasformare la struttura in un modello di eccellenza per il calcio moderno.

Il progetto, presentato in Germania, è parte di una strategia a lungo termine che mira a migliorare non solo le performance sportive, ma anche la qualità della vita degli atleti e dello staff. La proprietà e il presidente Beppe Marotta vedono in questa iniziativa un’opportunità per consolidare la posizione dell’Inter nel panorama calcistico europeo.

Nuove strutture per la prima squadra e l’Under 23

La ristrutturazione della Pinetina inizierà con la riqualificazione dell’edificio della prima squadra, che diventerà un building di ultima generazione. Tra le novità più rilevanti ci sono un nuovo spogliatoio, un’area recovery con piscina riabilitativa, vasche, sauna e bagno turco. Inoltre, sarà creato un Innovation Hub un polo dedicato all’integrazione di dati, video e tecnologie avanzate per supportare gli staff nel lavoro con gli atleti.

Un altro elemento chiave del progetto è l’attenzione alla salute mentale degli atleti. L’Inter ha già avviato il protocollo Mental Economy sviluppato dal professor Ceccarelli, che collabora con atleti di livello mondiale come Jannik Sinner e piloti di Formula 1. Questo approccio olistico sottolinea l’importanza del benessere psicologico nel mondo dello sport.

L’edificio dell’Under 23 e il quinto campo da gioco

Da ottobre, inizieranno i lavori per un nuovo edificio dedicato alla squadra Under 23. Questa struttura comprenderà una palestra, un’area fisioterapica, una sala video e una tribuna coperta con una sala ospitalità che fungerà anche da punto ristorazione per la squadra. Inoltre, sarà aggiunto un quinto campo da gioco che diventerà la cornice del lavoro dell’U23.

La ristrutturazione dell’edificio principale e Interello

L’ultimo step del progetto riguarda la ristrutturazione dell’edificio principale della Pinetina, che ospita la sala conferenze. Questa sarà ampliata per accogliere fino a 80 giornalisti, mentre il resto degli spazi sarà dedicato all’area media. Inoltre, Interello, il centro sportivo dedicato a Giacinto Facchetti, subirà diversi interventi di ammodernamento, tra cui la costruzione di una nuova struttura per la squadra femminile.

La nuova struttura per le Inter Women comprenderà spogliatoi, palestra, area fisioterapica e una tribuna coperta. Questi interventi sono parte di un piano più ampio per migliorare le condizioni di lavoro e di allenamento per tutte le squadre del club.

Tempistiche e visione futura

I lavori per la ristrutturazione della Pinetina avranno una durata di circa due anni. Questo progetto non solo migliorerà le strutture esistenti, ma le renderà anche all’avanguardia, in grado di soddisfare le esigenze del calcio moderno e futuro. L’Inter intende lasciare un’eredità fatta di strutture che possano supportare il club nel lungo periodo, anticipando le necessità di una squadra sempre più competitiva.

Con questo investimento, l’Inter dimostra una volta di più la sua visione lungimirante e il suo impegno a rimanere al top del calcio europeo. La Pinetina, simbolo della storia del club, si prepara a diventare un modello di innovazione e eccellenza per il calcio del futuro.