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26 Luglio 2026

Bando Investimenti Sostenibili 4.0: 448 milioni per le PMI del Mezzogiorno

La Regione Puglia organizza un webinar per spiegare il bando Investimenti Sostenibili 4.0, che offre 448 milioni di euro per sostenere la trasformazione tecnologica e digitale delle PMI del Mezzogiorno.

· · 3 min
Bando Investimenti Sostenibili 4.0: 448 milioni per le PMI del Mezzogiorno

La Regione Puglia è in prima linea nel promuovere l’innovazione e la sostenibilità delle imprese locali. Un’importante opportunità si presenta con il bando investimenti sostenibili 4.0 gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e da Invitalia. Questo programma mira a sostenere la trasformazione tecnologica, digitale ed ecologica delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) del Mezzogiorno.

Per illustrare le modalità di accesso a questa misura agevolativa, la Sezione Competitività della Regione Puglia ha organizzato un webinar gratuito in programma per martedì 21 luglio 2026, dalle ore 12:00 alle 13:30. L’incontro è rivolto a tutte le imprese interessate a conoscere i dettagli del bando e a presentare la propria candidatura.

Il bando Investimenti Sostenibili 4.0: dettagli e opportunità

Il bando, istituito con Decreto Ministeriale MIMIT del 18 marzo 2026 mette a disposizione una dotazione complessiva di 448 milioni di euro di cui il 25% riservato alle micro e piccole imprese. L’obiettivo è sostenere la trasformazione tecnologica, digitale ed ecologica delle PMI del Mezzogiorno, con un focus particolare sulle tecnologie abilitanti dell’Industria 4.0.

Le spese ammissibili devono essere comprese tra 750mila euro e 5 milioni di euro e i lavori devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e completati entro 18 mesi. Le agevolazioni concesse possono coprire fino al 75% delle spese, di cui il 35% nella forma di contributo a fondo perduto e il 40% nella forma di finanziamento agevolato senza interessi, con un piano di ammortamento della durata massima di 7 anni.

Come partecipare al webinar

Per partecipare al webinar è necessaria la registrazione gratuita. Almeno 24 ore prima del seminario, i partecipanti riceveranno il link di accesso. L’incontro si terrà online, offrendo un’opportunità comoda e accessibile per tutte le imprese interessate.

Le novità del bando 2026

Il bando Investimenti Sostenibili 4.0 rappresenta un’evoluzione del precedente programma Macchinari Innovativi con l’obiettivo di accelerare la trasformazione tecnologica e digitale del tessuto manifatturiero meridionale. Tra le novità del 2026, spicca l’incremento sostanziale delle risorse rispetto alle disponibilità iniziali del 2026 e una quota del 25% riservata alle micro imprese e PMI.

Le risorse complessive di 448 milioni di euro sono composte da 216 milioni di euro del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività 2026-(PN RIC) e 224 milioni di euro derivanti dalle restituzioni di finanziamenti agevolati già erogati nei cicli di programmazione 2007-2026. Questa misura è un’opportunità unica per le imprese pugliesi di accelerare la doppia transizione, digitale ed ecologica, accrescere la competitività sul mercato e valorizzare la sostenibilità ambientale.

La partecipazione al bando rappresenta una leva straordinaria per il sistema imprenditoriale pugliese. Le imprese che riusciranno ad accedere a questa misura potranno beneficiare di finanziamenti significativi per investimenti in tecnologie avanzate, migliorando la propria competitività e sostenibilità.

Trattandosi di una misura valutata con procedura a sportello, la preparazione tempestiva dei progetti è un fattore cruciale per il successo delle candidature. Le imprese interessate sono invitate a partecipare al webinar per ottenere tutte le informazioni necessarie e preparare al meglio la propria domanda.

Autore

Edoardo Vitali

Edoardo Vitali ha coordinato la copertura della ristrutturazione del mercato ittico di Palermo, sostenendo la linea editoriale sulla trasparenza fiscale. Capo redattore economia, porta in redazione un tratto pragmatico e un dettaglio personale: conserva ancora taccuini degli incontri in Sala delle Lapidi.

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