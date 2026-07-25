Pianificazione immobiliare avanzata: come Simeo trasforma la gestione degli asset

Simeo di Oxand è la soluzione avanzata per la gestione e l'ottimizzazione degli investimenti immobiliari, combinando dati tecnici, energetici e finanziari per creare scenari predittivi.

Nel settore immobiliare, la gestione efficiente del portafoglio è fondamentale per massimizzare il valore e minimizzare i costi. Simeo di Oxand rappresenta una rivoluzione in questo campo, offrendo strumenti avanzati per la pianificazione e l’ottimizzazione degli investimenti.

Grazie alla sua capacità di integrare dati su condizione degli edificisistemi tecnicienergiarischio e CAPEX Simeo consente di creare scenari pluriennali che guidano le decisioni di investimento in modo strategico.

Integrazione dei dati per una visione completa

Uno dei punti di forza di Simeo è la sua capacità di consolidare informazioni provenienti da diverse fonti. Dati su edifici, componenti, sistemi tecnici, energia, contratti e costi vengono riuniti in un’unica vista, permettendo di identificare immediatamente quali edifici richiedono investimenti prioritari.

Questa integrazione consente di confrontare manutenzione, riqualificazione energetica, rinnovo dei sistemi tecnici, adeguamenti normativi e obiettivi di decarbonizzazione su più anni, edificio per edificio. Ogni intervento è collegato a dati specifici, rendendo più concreto il confronto con finanza, ESG e team operativi.

Analisi del costo del ciclo di vita

Simeo bilancia CAPEX e OPEX per ridurre il costo totale di possesso. Evidenzia il costo reale del rinvio di un intervento accanto al costo dell’intervento stesso, permettendo di prendere decisioni informate. Inoltre, modella interventi su coperture, facciate, impianti, HVAC, finiture e componenti critici, offrendo una visione completa del degrado e della vita utile degli asset.

Pianificazione predittiva per ridurre i costi

La manutenzione predittiva è un altro aspetto chiave di Simeo. Utilizzando ispezioni, storico e modelli esistenti, Simeo prevede degradazione, rischio e costo, permettendo di pianificare manutenzione e rinnovo nel momento ottimale. Questo approccio riduce significativamente i costi reattivi e migliora l’efficienza operativa.

I modelli di Simeo determinano la finestra di intervento che minimizza la spesa sul ciclo di vita, offrendo una pianificazione ottimale della manutenzione. Ogni raccomandazione di manutenzione è collegata a una riduzione del rischio quantificata e a un risparmio previsto, rendendo il caso di investimento trasparente e verificabile.

Simulazioni di scenario e dashboard di portafoglio

Simeo consente di visualizzare il portafoglio e confrontare le strategie di manutenzione sotto vincoli di budget, livello di servizio, rischio e decarbonizzazione. Le dashboard possono essere adattate a team operativi, compliance e direzione, offrendo una visione unificata e predittiva.

Benefici e risultati concreti

L’uso di Simeo ha portato a risultati tangibili per molti clienti. Ad esempio, il Direttore tecnico dell’Aeroporto LaGuardia ha sottolineato la necessità di mettere in discussione le pratiche esistenti e di collocarsi al livello più alto in termini di esercizio e manutenzione. Il Direttore generale dei servizi del Dipartimento della Mosa ha evidenziato l’importanza di uno strumento che offra una visione predittiva per gestire meglio gli investimenti.

I clienti che hanno adottato Simeo hanno visto una riduzione del costo totale di possesso fino al 30%, grazie a una pianificazione più efficiente e a una gestione proattiva degli asset. Inoltre, Simeo supporta la certificazione ISO 55001, generando evidenze di investimento allineate agli standard internazionali.

La sua capacità di consolidare dati, simulare scenari e ottimizzare la manutenzione lo rende uno strumento indispensabile per i professionisti del settore immobiliare.