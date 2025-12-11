Aumento dei Furti nei Supermercati: Cosa Succede Durante il Periodo Natalizio?

Ogni anno, il periodo natalizio porta con sé gioia e celebrazioni, ma anche un incremento allarmante dei furti nei supermercati.

Secondo uno studio recente, durante le settimane antecedenti le festività, i tentativi di taccheggio aumentano mediamente del 40%.

Questa tendenza si inserisce in un contesto già difficile per la grande distribuzione, dove il Retail Security Report 2025 evidenzia perdite annuali di oltre 6 miliardi di euro, corrispondenti all’1,6% dell’inventario totale. Le cause di queste perdite includono non solo i furti da parte di clienti, ma anche errori interni e sprechi, rendendo il problema strutturale e complesso.

Aumento dei furti durante il periodo natalizio

Il Natale crea una combinazione di fattori che facilitano i furti. Tra questi, il vestiario invernale gioca un ruolo cruciale: cappotti e giacche pesanti offrono un modo discreto per nascondere prodotti di valore senza destare sospetti. Inoltre, il traffico intenso nei negozi rende difficile il monitoraggio da parte del personale, che è spesso sovraccarico di lavoro.

Fattori scatenanti

Il caos delle corsie, dovuto all’aumento dei clienti, rende più complicato per i dipendenti mantenere un controllo efficace. Questo è aggravato dalla pressione sociale che molti sentono durante le festività: il bisogno di fare regali può spingere alcune persone a superare il limite, soprattutto in periodi di difficoltà economica.

I prodotti più rubati

Analizzando i furti, emerge che i prodotti più ambiti sono principalmente liquori e superalcolici, seguiti da profumi e cofanetti cosmetici. Questi articoli, facili da rivendere e con un alto valore rispetto al loro volume, diventano obiettivi preferiti. Ultimamente, anche i calendari dell’Avvento del settore beauty hanno guadagnato attenzione, diventando bersagli di furti data la loro crescente popolarità e il prezzo elevato.

Strategie dei ladri

Oltre ai furti sporadici, i supermercati stanno assistendo a un aumento delle attività di piccoli gruppi organizzati. Questi gruppi hanno messo a punto strategie collaudate: mentre alcuni membri distraggono il personale, altri si occupano di manomettere le etichette antitaccheggio o nascondere la merce in borse schermate. Questa professionalizzazione rende ancora più difficile il compito della sicurezza interna.

La sfida della grande distribuzione

Per i supermercati, la vera sfida è trovare un equilibrio tra l’atmosfera accogliente delle festività e la necessità di proteggere un settore che subisce perdite significative a causa dei furti. È essenziale implementare tecnologie di sicurezza più efficaci e strategie di prevenzione, affinché le festività possano rimanere gioiose senza la minaccia costante dei taccheggiatori.

È fondamentale che i supermercati adottino misure preventive per contrastare l’aumento dei furti, garantendo così un ambiente sicuro per tutti.