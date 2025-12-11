BBVA lancia un conto corrente con interessi competitivi e vantaggi in cashback

Negli ultimi anni, trovare un conto corrente che offra un tasso d’interesse competitivo è diventato un vero e proprio viaggio a ostacoli.

In questo contesto, l’ultima proposta della banca spagnola BBVA si distingue per la sua attrattività: un 3% di interesse e un 3% di cashback nei primi sei mesi. Gli interessi vengono accreditati mensilmente, fino a un massimo di 1 milione di euro.

Dettagli dell’offerta BBVA

Un punto di forza di questa iniziativa è la possibilità di usufruire della promozione senza l’obbligo di rispettare vincoli particolari. Non è necessario accreditare lo stipendio, mantenere un saldo minimo o restare cliente di BBVA per un periodo prestabilito. Al termine dei sei mesi, il conto corrente online continuerà a garantire un rendimento interessante per il lungo termine.

Gran cashback: ulteriori vantaggi

Oltre alla remunerazione, BBVA ha introdotto il gran cashback 10%, un’iniziativa che consente di ottenere fino a 50 euro di rimborso sugli acquisti effettuati con la carta di debito, sia fisica che digitale, nel primo mese. Questa somma sarà accreditata direttamente sul conto, rendendo l’offerta particolarmente vantaggiosa.

Costi e servizi inclusi

Un ulteriore vantaggio di questa offerta è che sia il conto corrente che la carta di debito sono completamente gratuiti, senza alcun canone annuo da sostenere. Inoltre, BBVA offre una gamma di servizi senza costi aggiuntivi, garantendo una gestione semplice e priva di sorprese per i propri clienti.

Cambio facile per chi già è cliente

Per i titolari di un conto corrente in un’altra banca, BBVA ha sviluppato il servizio cambio facile. Questo strumento consente di trasferire il conto e tutti i pagamenti a BBVA in modo semplice e senza stress, con il supporto di un team operativo italiano disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette.

L’offerta di BBVA rappresenta un’opportunità significativa per chi desidera massimizzare i propri risparmi e beneficiare di vantaggi sui propri acquisti. Con rendimenti competitivi e la possibilità di cashback, questo conto corrente si distingue come una delle opzioni più interessanti sul mercato.