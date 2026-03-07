Aumento delle visite fiscali Inps: come funziona l’obbligo di reperibilità e le conseguenze

INPS e autorità competenti hanno intensificato i controlli sulle assenze per malattia.

Negli ultimi mesi si è registrata una crescita significativa delle visite fiscali domiciliari richieste ai lavoratori. L’incremento riguarda sia il settore pubblico sia quello privato. Le procedure più snelle e l’uso di sistemi digitali hanno accelerato l’attivazione dei controlli.

Le visite fiscali, ossia i controlli medici domiciliari per verificare la regolarità dell’assenza per malattia, vengono eseguite secondo le norme vigenti. Non sono state approvate nuove disposizioni legislative, ma è cambiata l’operatività degli enti. I dipendenti devono prestare attenzione per evitare sanzioni amministrative e profili disciplinari. Si segnala l’attesa di ulteriori chiarimenti operativi da parte degli organi competenti.

Perché aumentano i controlli senza nuove leggi

Dopo le richieste di chiarimento, la maggiore frequenza delle ispezioni riflette decisioni operative e non novità normative. L’INPS e le aziende hanno intensificato l’impiego della visita fiscale per accertare l’effettiva incapacità temporanea al lavoro, sfruttando dati digitali e sistemi di segnalazione più efficienti. Inoltre, una più accurata pianificazione delle trasferte e il coordinamento tra uffici territoriali hanno ridotto i tempi di programmazione, aumentando la capacità ispettiva senza modificare le regole di riferimento. Infine, circolari interpretative e direttive aziendali hanno ridefinito le priorità operative, con l’obiettivo dichiarato di contenere le assenze non giustificate; sono attesi chiarimenti operativi dagli organi competenti che potrebbero chiarire i criteri di selezione delle visite.

Digitalizzazione e gestione delle informazioni

In continuità con le indicazioni operative attese, la diffusione di strumenti informatici ha semplificato la trasmissione dei certificati e l’organizzazione dei controlli. Il medico curante invia il certificato all’INPS indicando diagnosi e indirizzo di reperibilità. Le piattaforme consentono quindi un rapido inoltro delle richieste di controllo e un monitoraggio più puntuale degli esiti. Questa efficienza operativa si traduce in un aumento delle visite programmate, poiché risulta più agevole pianificare e verificare gli accertamenti.

Cosa comporta l’obbligo di reperibilità

A seguito della trasmissione del certificato, il lavoratore è tenuto a essere reperibile all’indirizzo indicato nelle fasce orarie previste, normalmente tra le 10:00 e le 12:00 e tra le 17:00 e le 19:00, anche nei giorni festivi. L’obbligo di reperibilità non è una mera formalità: la mancata presenza senza giustificazione può incidere sul diritto all’indennità. Tale obbligo bilancia il diritto alla salute con il dovere di correttezza nel rapporto di lavoro e consente alle amministrazioni competenti di programmare e svolgere i controlli con maggiore efficacia. In assenza di giustificazioni documentate, la mancata reperibilità può comportare la decurtazione o la sospensione dell’indennità prevista dalla normativa vigente.

Come documentare un’assenza giustificata

In caso di impossibilità a rispettare la fascia oraria di reperibilità, il lavoratore deve comunicare tempestivamente e allegare documentazione valida. Chiasi possono essere certificati ospedalieri o note del medico curante che attestino visite, terapie o trasferimenti necessari. Le comunicazioni esclusivamente verbali, come chiamate o messaggi, risultano spesso insufficienti per evitare contestazioni.

È preferibile inviare la documentazione in forma scritta e conservare copia delle ricevute di trasmissione. La consegna tempestiva riduce il rischio di contestazioni e facilita l’accertamento amministrativo. In assenza di prove documentate, l’ente competente potrà procedere con verifiche e provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Conseguenze dell’assenza ingiustificata

In assenza di prove documentate, l’ente competente può avviare le verifiche e applicare le conseguenze previste dalla normativa vigente. La visita fiscale ha natura medico-legale e serve a verificare l’effettiva indisponibilità del lavoratore. Se il personale incaricato non reperisce il dipendente al domicilio senza giustificazione, sono previste penalizzazioni economiche.

La prima inosservanza può comportare la sospensione dell’indennità per un periodo determinato previsto dalle norme e dal contratto collettivo. In caso di recidiva la misura disciplinare può arrivare alla decurtazione totale del trattamento per l’intera durata della malattia. Tali provvedimenti sono applicati nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dagli accordi collettivi.

Oltre all’aspetto economico, possono emergere profili disciplinari interni. Le aziende possono avviare procedimenti che, in presenza di comportamenti ripetuti o fraudolenti, prevedono sanzioni fino al licenziamento. Il lavoratore può esercitare i rimedi impugnando i provvedimenti secondo le procedure previste dal contratto e dalla normativa.

Effetti sul rapporto di lavoro

Il provvedimento può compromettere la fiducia tra lavoratore e datore di lavoro. Il datore potrebbe interpretare l’assenza come inadempimento contrattuale e avviare un procedimento disciplinare. Il rischio aumenta se emergono elementi che ne mettono in dubbio la veridicità, per esempio quando le assenze sono frequenti o coincidono con periodi critici per l’azienda. In tali casi il datore può adottare misure cautelari previste dal contratto collettivo e dalla normativa, fermo restando il diritto del lavoratore a esercitare i rimedi impugnando i provvedimenti secondo le procedure previste.

Consigli pratici per i lavoratori

Per ridurre il rischio di contestazioni è consigliabile verificare che il certificato medico riporti l’indirizzo corretto. Il lavoratore deve comunicare tempestivamente eventuali cambi di residenza o esigenze di spostamento al datore di lavoro. È opportuno conservare tutta la documentazione medica integrativa che giustifichi l’assenza. Si raccomanda di rispondere senza ritardo alle comunicazioni dell’INPS o del datore di lavoro. Un atteggiamento trasparente e proattivo tutela il diritto alla cura e il rapporto professionale.

Riepilogo pratico

L’aumento delle visite fiscali riflette una maggiore applicazione delle regole già vigenti, non modifiche normative sostanziali. Conoscere il obbligo di reperibilità, rispettare le fasce orarie e documentare gli impedimenti sono azioni necessarie per conservare l’indennità. Queste precauzioni contribuiscono altresì a preservare la fiducia tra le parti e a ridurre il rischio di contestazioni disciplinari. Restano aperti i rimedi giurisdizionali per il lavoratore che intenda impugnare provvedimenti ritenuti ingiustificati.