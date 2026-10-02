Scopri tutti i bandi a fondo perduto attivi a ottobre 2026 e le scadenze da non perdere.

Ottobre rappresenta il punto di snodo per le imprese che intendono ottenere contributi a fondo perduto. Tra i bandi scaduti nei primi giorni e quelli che aprono la porta per le domande, è fondamentale distinguere le opportunità realmente compatibili con il progetto aziendale. La presenza di misure miste – parte finanziamento agevolato, parte voucher o credito d’imposta – rende necessario un esame accurato dei requisiti, del codice ATECO, del regime de minimis e delle spese ammissibili.

Bandi con scadenze imminenti: GreenTour e Investimenti sostenibili 4.0

Il GreenTour è il primo avviso da considerare. Gestito da Invitalia per il Ministero del Turismo, sostiene la digitalizzazione e la sostenibilità delle imprese turistiche. La scadenza è stata prorogata al 8 ottobre 2026 ore 17:00. L’agevolazione prevede un mix del 54% di fondo perduto e 46% di finanziamento agevolato, con dotazione complessiva pari a 109 milioni di euro. Le domande devono includere un piano di efficientamento energetico, l’uso di fonti rinnovabili e interventi di digitalizzazione.

Investimenti sostenibili 4.0 – opportunità per le PMI del Mezzogiorno

Il bando Investimenti sostenibili 4.0 apre il flusso di domande il 6 ottobre 2026 (fascia 10:00-17:00). È rivolto alle PMI con sede operativa nelle regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna. La copertura fino al 75% delle spese ammissibili avviene mediante contributo in conto impianti e finanziamento agevolato. Le domande, disponibili dal 10 settembre, richiedono un progetto tecnologico ad alto contenuto di innovazione e sostenibilità.

Altri incentivi attivi a ottobre 2026: date, massimali e modalità

Il calendario di ottobre comprende più di cinquanta misure, ciascuna con specifiche condizioni. Alcuni esempi significativi:

Filiera turistica 26FT (Camera di commercio di Vicenza): fondo perduto de minimis €2.000-2.700, scadenza 7 ottobre ore 15:00, fino a esaurimento dei €220.000.

(Camera di commercio di Vicenza): fondo perduto de minimis €2.000-2.700, scadenza 7 ottobre ore 15:00, fino a esaurimento dei €220.000. Voucher internazionalizzazione (Camera di commercio di Modena): 50% a fondo perduto, €5.000 più €250 di premi, chiusura 9 ottobre ore 16:00.

(Camera di commercio di Modena): 50% a fondo perduto, €5.000 più €250 di premi, chiusura 9 ottobre ore 16:00. Start&Innova Giovani (Marche): fondo perduto forfettario €40.000 per startup innovative di under 36 disoccupati, graduatoria 9 ottobre.

(Marche): fondo perduto forfettario €40.000 per startup innovative di under 36 disoccupati, graduatoria 9 ottobre. Passaggio generazionale artigianale (Sardegna): 80% di fondo perduto, da €5.000 a €100.000, chiusura 12 ottobre ore 17:00.

(Sardegna): 80% di fondo perduto, da €5.000 a €100.000, chiusura 12 ottobre ore 17:00. Tax credit per sale cinematografiche (Ministero della Cultura): credito d’imposta 30-50% a seconda della dimensione, limite €9 milioni per impresa, scadenza 20 ottobre.

(Ministero della Cultura): credito d’imposta 30-50% a seconda della dimensione, limite €9 milioni per impresa, scadenza 20 ottobre. Voucher digitalizzazione PMI Lazio importi da €14.000 a €150.000 in base alla dimensione, graduatoria 29 ottobre.

Ogni bando presenta una finestra di presentazione diversa: alcuni accettano domande fino a fine mese, altri chiudono il 26 ottobre per il caricamento dei documenti del bando ISI INAIL 2025. Le imprese devono monitorare in tempo reale gli scadenziari per evitare la perdita dell’agevolazione.

Il nuovo bando della Loggia di Brescia per il commercio di vicinato

Per la prima volta la Loggia di Brescia ha destinato fondi a sostegno delle attività commerciali fuori dal centro storico. Il bando sviluppo dei servizi del sistema commerciale territoriale 2026 mette a disposizione €220 000: €60 000 per il Distretto urbano del commercio (DUC) e €160 000 per le attività di periferia. L’aiuto copre il 50% delle spese ammissibili, con un tetto massimo di €1 500 per impresa.

Spese finanziabili e criteri di ammissibilità

Le voci ammissibili includono utenze, affitti, servizi di sicurezza, percorsi di formazione del personale, azioni di promozione e comunicazione, e iniziative di animazione. È possibile presentare una sola domanda per impresa, anche se il titolare gestisce più unità. Inoltre, l’accesso ai fondi è vincolato alla partecipazione a iniziative di valorizzazione turistica promosse dal Comune e all’inserimento nel portale .

Il bando rappresenta un segno concreto di sostegno al commercio di prossimità, con l’obiettivo di rafforzare la rete commerciale nei quartieri e di stimolare l’attività economica locale. Le imprese interessate devono predisporre la documentazione tecnica, verificare i requisiti di spesa minima (€1 500) e inviare la domanda entro la scadenza fissata dal bando.