Dettagli sul nuovo bond verde emesso dall’International Finance Corporation

L'International Finance Corporation ha emesso un nuovo bond verde con cedola annuale del 3,125% e scadenza nel 2033. Scopri tutti i dettagli su questo strumento finanziario sostenibile.

L’International Finance Corporation (IFC) ha recentemente lanciato un nuovo strumento finanziario sostenibile, il Green FX Bond 3.125% Aug33 Eur che promette di combinare rendimenti interessanti con un impatto positivo sull’ambiente. Questo bond, con una scadenza prevista per il 15 agosto 2033, offre una cedola annuale del 3,125% e ha già attirato l’attenzione degli investitori.

Il bond è stato emesso con un ammontare totale di 1 miliardo di euro e ha iniziato a essere negoziato sul mercato MOT a partire dal 21 luglio 2026. Con un prezzo ufficiale di 101,00 euro e un volume di negoziazione di 10.000 unità questo strumento rappresenta un’opportunità interessante per chi cerca un investimento a medio-lungo termine con un profilo di rischio moderato.

Caratteristiche principali del Green FX Bond

Il Green FX Bond 3.125% Aug33 Eur è un titolo di stato estero con una struttura Plain Vanilla il che significa che non presenta opzioni o derivati complessi. La cedola annuale del 3,125% è calcolata sul valore nominale del prestito e viene pagata su base annuale. Il bond ha una duration modificata di 6,25 anni un indicatore importante per valutare la sensibilità del prezzo del bond ai cambiamenti dei tassi di interesse.

Il prezzo di riferimento del bond, aggiornato al 24 luglio 2026, è di 100,26 euro. Il rendimento effettivo a scadenza lordo è del 3,08% mentre il rendimento netto è del 2,69%. Questi valori riflettono il potenziale di rendimento dello strumento, tenendo conto delle imposte e delle commissioni.

Opportunità di investimento e sostenibilità

Questo bond rappresenta un’opportunità interessante per gli investitori che desiderano combinare rendimenti finanziari con un impatto positivo sull’ambiente. L’International Finance Corporation parte del gruppo della Banca Mondiale è nota per il suo impegno nella promozione di progetti sostenibili e di sviluppo in tutto il mondo. Investire in questo bond significa supportare iniziative verdi e beneficiare di un rendimento stabile.

Il bond è negoziabile sul mercato MOT e il clearing e il settlement sono gestiti da CC&GEuroclear e Clearstream Banking Lussemburgo. La data di godimento del bond è il 15 luglio 2026, e la prima cedola è stata staccata nella stessa data. Il lotto minimo di negoziazione è di 10.000 unità rendendo questo strumento accessibile anche a investitori istituzionali.

Per chi è interessato a investire in strumenti finanziari sostenibili, il Green FX Bond 3.125% Aug33 Eur offre un’opportunità unica di combinare rendimenti finanziari con un impatto positivo sull’ambiente. Con una scadenza a lungo termine e una cedola annuale attraente, questo bond rappresenta una scelta interessante per diversificare il proprio portafoglio.