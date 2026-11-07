L’allargamento dell’UE e il nuovo fondo da 30 miliardi creano prospettive d’investimento e supporto per le PMI europee.

L’Unione europea sta per vivere una nuova fase di espansione: nove paesi sono ufficialmente candidati e, tra questi, l’Albania prevede di concludere i negoziati entro il 2027. Parallelamente, il settore delle piccole e medie imprese (PMI) riceve una spinta senza precedenti grazie a un pacchetto da 30 miliardi di euro destinato a facilitare l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Entrambi gli sviluppi, se ben gestiti, potrebbero trasformare il panorama economico del continente.

Nuovi membri dell’UE: dati, tempistiche e implicazioni

Da più di tredici anni non si registra alcuna adesione all’Unione. Oggi, i nove paesi candidati – Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Kosovo, Moldova, Ucraina e Georgia – attendono la conclusione dei negoziati. L’Albania, in particolare, punta a finalizzare le trattative entro il 2027, aprendo la strada a ulteriori ampliamenti nei prossimi anni. L’ingresso di questi Stati comporterà un aumento della popolazione dell’UE di circa 50 milioni di abitanti e l’allargamento del mercato unico a nuove regioni con economie emergenti.

Le lezioni del 2004 e le opportunità segnalate da Jan Růžička

Jan Růžička, Chief External Affairs Officer di PPF Group, ricorda che il più grande allargamento della storia recente avvenne nel 2004, quando dieci paesi, tra cui la Repubblica Ceca, entrarono nell’Unione. Quei nuovi membri hanno mostrato come manodopera a basso costo combinata a una forza lavoro qualificata e a settori tradizionali (come l’acciaio e la meccanica) possa generare crescita sostenuta. Per questo motivo, Růžička vede in Moldova e Ucraina potenziali candidati con prospettive analoghe, soprattutto nei settori della difesa e dei macchinari pesanti, dove l’Europa ancora sente un vuoto di capacità.

Il ruolo emergente dell’Ucraina nel comparto difesa

Secondo Růžička, l’Ucraina sta sviluppando competenze tecniche in ambito difensivo che sono scarse in Europa occidentale. Ciò crea un duplice effetto: da un lato, gli investitori ucraini cercano capitali in Europa; dall’altro, le imprese europee trovano partner capaci di fornire tecnologie militari avanzate, aprendo nuove catene di fornitura.

Impatto sull’economia delle PMI e sul mercato unico

Le piccole e medie imprese rappresentano il 65 % dell’attività economica dell’UE a 27 paesi più i candidati. Růžička sottolinea che il loro ruolo è quello di motore di crescita per le grandi aziende e che l’allargamento dell’UE amplificherà le loro opportunità di esportazione, grazie all’accesso a nuovi consumatori e a finanziamenti strutturali. Inoltre, l’appartenenza al mercato unico consentirà alle PMI di beneficiare di fondi comunitari destinati a innovazione, digitalizzazione e transizione verde.

Patto da 30 miliardi per l’internazionalizzazione delle PMI italiane

Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Confindustria, SACE, SIMEST e ICE, ha lanciato un accordo da 30 miliardi di euro per i prossimi tre anni. L’iniziativa si articola in cinque pilastri: 1) un plafond per finanziare esportazioni, investimenti esteri e progetti produttivi con ambizione internazionale; 2) partnership bancarie con filiali in Francia, India e Brasile per agevolare pagamenti e liquidità; 3) una piattaforma chiamata Connecting Markets che collega le PMI a potenziali partner in oltre 170 Paesi; 4) supporto a investimenti diretti all’estero tramite combinazione di finanziamenti bancari e prestiti partecipativi di SIMEST; 5) una soluzione integrata per macchinari e beni strumentali, che unisce l’assicurazione di SACE al contributo in conto interessi di SIMEST, oltre a servizi di trading e noleggio operativo.

Rischi, lentezza dei negoziati e proposte per mantenere lo slancio

Růžička avverte che la lentezza della Commissione europea nei negoziati rappresenta il più grande ostacolo: un prolungamento potrebbe far perdere il momentum, rendendo più difficile attrarre capitali. Propone, quindi, di concedere ai candidati un accesso limitato al mercato unico, ad esempio negli scambi di merci e in settori strategici, prima del pieno ingresso. Tale flessibilità potrebbe evitare il rischio di vedere i paesi perdere l’interesse verso l’UE, come accaduto in Islanda, dove il processo di adesione è stato sospeso.

L’allargamento dell’UE e il nuovo patto finanziario italiano creano un contesto di crescita condivisa per le PMI: dall’accesso a nuovi mercati alle risorse per investire in tecnologie avanzate, fino alla protezione contro i rischi commerciali. Se le istituzioni riusciranno a gestire con agilità le trattative e a implementare le misure proposte, le piccole imprese europee potranno trasformare queste opportunità in vantaggi competitivi concreti.