Blockchain e ETF: come funzionano e quali opportunità offrono

Esplora il mondo degli ETF sulla blockchain e impara a valutare costi, composizione dell’indice, liquidità e livello di rischio per fare scelte consapevoli

Gli ETF sulla blockchain rappresentano uno strumento innovativo per investire in un paniere diversificato di aziende attive in settori come criptovaluteminingsemiconduttorisoftware e pagamenti digitali.

Questa guida ti aiuterà a comprendere come funzionano questi fondi, quali società includono e quali criteri valutare prima di scegliere, tra costicomposizione dell’indiceliquidità e livello di rischio.

Cosa sono gli ETF sulla blockchain

Gli ETF sulla blockchain sono fondi quotati che permettono di investire in un portafoglio di aziende coinvolte nello sviluppo e nell’utilizzo della tecnologia blockchain.

Invece di puntare su una singola società, questi fondi distribuiscono il capitale tra imprese appartenenti a diversi segmenti del settore. All’interno di un ETF sulla blockchain possono comparire exchange di criptovalutesocietà di miningproduttori di semiconduttorisviluppatori softwareoperatori di data center e piattaforme dedicate ai pagamenti digitali.

Non tutti questi fondi, però, offrono la stessa esposizione. Alcuni sono strettamente legati al mercato crypto, mentre altri includono grandi aziende tecnologiche che utilizzano la blockchain soltanto in una parte delle proprie attività.

Come investono nel tema blockchain

Un ETF sulla blockchain investe generalmente in società quotate che sviluppano, utilizzano o supportano tecnologie basate sui registri distribuiti.

Il fondo non acquista necessariamente Bitcoin o altre criptovalute, ma seleziona aziende che potrebbero beneficiare della crescita delle società che utilizzano la tecnologia che Bitcoin ha introdotto.

La blockchain può essere descritta come un registro digitale condiviso tra più partecipanti. Le informazioni vengono archiviate in blocchi collegati tra loro, rendendo più semplice verificare le transazioni e individuare eventuali alterazioni.

Un ETF traduce questa tecnologia in un paniere di aziende potenzialmente interessate dalla sua diffusione. Può quindi includere imprese che:

gestiscono exchange di criptovalute;

producono apparecchiature per il mining;

mettono a disposizione data center;

sviluppano software per smart contract;

offrono servizi di custodia digitale;

lavorano nella tokenizzazione degli asset;

producono chip e componenti informatici.

Differenza tra blockchain e criptovalute

Blockchain e criptovalute sono strettamente collegate, ma non indicano la stessa cosa. La blockchain è una tecnologia, mentre una criptovaluta è uno degli asset che possono essere creati e trasferiti attraverso questa tecnologia.

Bitcoin è probabilmente l’applicazione più conosciuta, ma una blockchain può essere utilizzata anche in molti altri contesti. Può servire per registrare transazioni, certificare la provenienza di un prodotto, automatizzare accordi digitali, gestire identità e rappresentare beni reali attraverso token.

Le possibili applicazioni comprendono:

pagamenti digitali;

smart contract;

servizi finanziari;

gestione delle filiere;

certificazione dei dati;

tokenizzazione di strumenti finanziari;

trasferimento di asset digitali.

Il valore di queste aziende dipende da molti fattori: ricavi, costi operativi, concorrenza, regolamentazione, capacità di innovare e andamento generale dei mercati.

Per questo motivo, due ETF sulla blockchain possono reagire in modo molto diverso alle variazioni del mercato crypto. I prodotti più concentrati su mining, exchange e infrastrutture digitali tendono ad avere un legame più diretto con le criptovalute.

Le strategie che includono software, chip e pagamenti elettronici possono assomigliare maggiormente a fondi tecnologici tematici.

Quali aziende trovi in un ETF blockchain

La composizione di un ETF sulla blockchain può essere molto diversa da un prodotto all’altro. Gli exchange rappresentano uno dei segmenti più facilmente riconoscibili all’interno di un ETF blockchain.

Queste piattaforme permettono agli utenti di acquistare, vendere e custodire criptovalute e altri asset digitali. Tra le società più conosciute del settore compare Coinbase, presente in diversi fondi tematici.

La sua attività dipende dai volumi di negoziazione, dal numero di utenti, dai servizi di custodia e dalla crescita delle infrastrutture dedicate agli asset digitali.

In alcuni ETF sulla blockchain possono comparire anche società come Galaxy Digital e altri operatori specializzati in trading, investimento e servizi finanziari collegati al mercato crypto.

Un secondo gruppo è formato dalle aziende di mining, l’attività economica che consiste nel mettere al lavoro potenza computazionale al servizio del funzionamento delle blockchain — un’attività remunerata attraverso criptovaluta di nuova emissione.

Tra i nomi che ricorrono con maggiore frequenza nei portafogli tematici si trovano società come Riot Platforms, MARA Holdings, CleanSpark, Hut 8 o IREN.

Queste imprese gestiscono strutture informatiche dedicate alla validazione delle transazioni. Il loro modello di business richiede grandi quantità di capacità di calcolo e può essere influenzato dal valore degli asset estratti, dai costi dell’energia, dall’efficienza degli impianti e dalla difficoltà delle reti.

Le società di mining possono mostrare oscillazioni molto marcate. Durante le fasi favorevoli del mercato crypto possono registrare una forte crescita, ma restano vulnerabili quando i ricavi diminuiscono o i costi operativi aumentano.

Accanto ai miner si trovano aziende che gestiscono data center e infrastrutture digitali. Alcune di queste stanno ampliando le proprie attività verso il calcolo ad alte prestazioni e l’intelligenza artificiale.

Questo passaggio può rendere il modello di business più diversificato. Tuttavia, aumenta anche la complessità dell’investimento: una società nata nel mining potrebbe diventare progressivamente più esposta ai servizi cloud, ai data center e alla domanda di potenza di calcolo.

La presenza di exchange, miner e infrastrutture rende generalmente un ETF sulla blockchain più sensibile al ciclo degli asset digitali.

Gli ETF blockchain più diversificati non investono soltanto nelle società crypto. Possono includere anche produttori di semiconduttori, sviluppatori software, piattaforme cloud e aziende attive nei pagamenti digitali.

La blockchain richiede infatti un’infrastruttura tecnologica articolata. Server, processori, memoria, reti e capacità di calcolo sono necessari per supportare i registri distribuiti e le applicazioni costruite su di essi.

Per questo motivo, in alcuni ETF sulla blockchain possono comparire aziende come AMD, Intel, Micron, Infineon, Samsung Electronics e Taiwan Semiconductor Manufacturing.

Queste imprese non dipendono esclusivamente dalla blockchain: i loro ricavi possono provenire anche dall’intelligenza artificiale, dai data center, dall’elettronica di consumo, dal gaming e dal settore automobilistico.

Il recente rialzo azionario di queste società ha di fatto collegato le performance di alcuni ETF blockchain al trend dell’intelligenza artificiale.

Negli ETF più ampi possono comparire anche aziende come Oracle, Amazon e IBM, coinvolte nei servizi cloud, nel software aziendale e nello sviluppo di infrastrutture digitali.

Un’altra area importante è rappresentata dai pagamenti. Aziende come Block integrano servizi finanziari tradizionali, sistemi di pagamento e iniziative collegate agli asset digitali.

Altri operatori lavorano invece sulle stablecoin, sulla custodia e sul trasferimento di valore attraverso reti blockchain.

Il perimetro del tema blockchain, quando si tratta di costruire indici azionari dedicati, è particolarmente variabile e soggetto a diverse interpretazioni.

Questo rende particolarmente importante per gli investitori comprendere a quali aziende ci si sta effettivamente esponendo attraverso gli ETF su blockchain.

Alcuni fondi saranno più diversificati a livello settoriale, ma anche meno puri.