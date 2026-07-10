Sequestrati tre immobili di lusso per frode ai fondi europei

Un'operazione congiunta della Guardia di Finanza ha portato al sequestro di tre immobili di lusso, tra cui un bed & breakfast a Napoli, per un valore di 639.108 euro, legati a una frode ai fondi pubblici europei.

Un’ampia operazione della Guardia di Finanza ha portato alla luce un’intricata rete di frodi ai danni dell’Unione Europea e dello Stato italiano. Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Biella, in collaborazione con i reparti di Campania, Marche e Liguria, ha eseguito un sequestro preventivo per equivalente di tre immobili di pregio, per un valore complessivo di 639.108 euro.

L’operazione, denominata ‘Nuovi orizzonti’, è il risultato di un’indagine complessa che ha portato alla scoperta di un’associazione per delinquere specializzata nella falsificazione di bilanci e nell’utilizzo di prestanome per ottenere finanziamenti pubblici indebiti. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Bologna su richiesta della Procura Europea (EPPO) – Ufficio di Torino.

Un meccanismo fraudolento ben organizzato

Secondo le indagini, il sodalizio criminale si avvaleva della complicità di esperti tributaristi e centri di assistenza fiscale (CAF) distribuiti in tutta Italia. Il meccanismo fraudolento prevedeva la creazione di società fittizie intestate a prestanome, con bilanci sistematicamente falsificati per documentare requisiti inesistenti e ottenere erogazioni pubbliche nazionali ed europee.

La prima fase dell’operazione, avvenuta nel luglio del 2026, aveva già portato al sequestro di una Mercedes del valore di 65.000 euro. Gli ulteriori accertamenti patrimoniali hanno rivelato che uno dei principali esponenti dell’organizzazione aveva investito i proventi delle frodi nell’acquisto di tre proprietà immobiliari, intestandole fittiziamente a parenti compiacenti ma mantenendone la piena disponibilità.

I beni sequestrati: dal lusso al residenziale

L’intervento odierno ha portato al vincolo giudiziario di tre immobili situati in diverse regioni italiane, tutti capitalizzati in contesti commerciali e di pregio turistico-residenziale:

Napoli: un bed & breakfast di lusso

Nel cuore del quartiere San Lorenzo di Napoli, un imponente appartamento di 247 mq situato in un palazzo storico è stato trasformato in un esclusivo bed & breakfast. Valutato 430.000 euro, l’immobile rappresenta un esempio lampante del lusso acquisito illegalmente.

Pesaro: un appartamento residenziale

A Pesaro, un appartamento di 76 mq collocato in una zona residenziale apprezzata è stato sequestrato. Il valore stimato dell’immobile è di 146.830 euro.

Sarzana: un locale commerciale nel centro storico

Nel centro storico di Sarzana, in provincia della Spezia, un locale commerciale di 80 mq è stato posto sotto sequestro. Il valore stimato di questo immobile è di 62.278 euro.

La sinergia tra istituzioni per tutelare i cittadini onesti

L’operazione evidenzia l’importanza strategica della sinergia operativa tra la Procura Europea, la Magistratura ordinaria e la Guardia di Finanza. Questo corpo di polizia economico-finanziaria, unico nel suo genere nell’UE, ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di reprimere le frodi e di individuare e aggredire i patrimoni illecitamente accumulati.

Le somme e i beni recuperati attraverso questo provvedimento contribuiranno a ristorare i finanziamenti che erano stati erogati con la garanzia di Mediocredito Centrale e le controgaranzie finanziarie dell’Unione Europea, illecitamente percepiti dal sodalizio. Un segnale forte a tutela degli imprenditori onesti e dell’economia sana.