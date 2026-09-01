Borsa di Tokyo in ribasso: Nikkei cede lo 0,81% per le tensioni geopolitiche

La Borsa di Tokyo ha aperto in calo il 1 settembre 2026, con il Nikkei che ha perso lo 0,81%, scendendo a 65.773,07 punti. Le tensioni in Medio Oriente e il rialzo del petrolio pesano sui mercati.

La Borsa di Tokyo ha iniziato la prima seduta di settembre con un calo significativo riflettendo le tensioni geopolitiche in Medio Oriente e il conseguente rialzo del petrolio. Gli investitori sono in allerta per il rischio di un’escalation del conflitto, che potrebbe avere ripercussioni globali.

Il Nikkei principale indice della Borsa giapponese, ha registrato una flessione dello 0,81% attestandosi a 65.773,07 punti. Questo calo è attribuibile alle preoccupazioni per le tensioni in Medio Oriente in particolare dopo l’attacco statunitense in Iran e la ripresa delle ostilità. Le tensioni in questa regione tendono a influenzare direttamente i mercati finanziari, soprattutto a causa del loro impatto sul prezzo del petrolio.

Impatto del petrolio sui mercati finanziari

Un petrolio più caro aumenta i costi energetici per imprese e famiglie, con possibili impatti sui margini delle aziende e sull’inflazione. Per questo, quando i prezzi del greggio risalgono in un contesto geopolitico teso, le Borse mondiali tendono a muoversi con cautela. La Borsa di Tokyo, in particolare, è sensibile a queste variazioni a causa della sua dipendenza dalle importazioni di energia.

Yen stabile contro dollaro ed euro

Sul fronte valutario, lo yen mostra una variazione limitata. La divisa giapponese si scambia a 159,80 yen per un dollaro USA e a 185,60 yen per euro. Il cambio tra valute è un parametro chiave per i mercati finanziari: uno yen più debole rende le esportazioni giapponesi più competitive, ma aumenta il costo delle importazioni, inclusa l’energia acquistata dall’estero.

In questa fase, tuttavia, i movimenti sul mercato dei cambi restano contenuti rispetto alle preoccupazioni che arrivano dal fronte geopolitico e dal mercato del petrolio. Gli investitori continuano a monitorare da vicino la situazione, in attesa di ulteriori sviluppi che potrebbero influenzare i mercati.