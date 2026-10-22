Brent in discesa: la settimana segnata dal ribasso

Brent a 115.22 USD (-3.03%) il 2026-10-20: prezzo sotto pressione, WTI e oro mostrano movimenti contrastanti secondo U.S. Energy Information Administration.

Bassa netta sul Brent: la narrazione dei mercati questa settimana è dominata dalla discesa del Brent, quotato a 115.22 USD al 2026-10-20 con un ribasso del -3.03%, una flessione che risalta per entità rispetto all’andamento del greggio statunitense.

Il WTI accompagna il movimento ma con minore intensità: il dato riporta 107.89 USD e una variazione del -1.93%, confermando una dinamica di calo comune ma non sincronica nei due benchmark.

L’extra sullo sfondo è l’oro, che mantiene un livello di prezzo segnalato a 4054.3. Questo posizionamento del metallo prezioso si distingue rispetto alla discesa dei petroliferi e contribuisce al quadro di asset allocation che stavano valutando gli operatori nelle ultime sedute, secondo i dati della U.S. Energy Information Administration.

Un’osservazione: la divergenza relativa tra la caduta percentuale del Brent e quella del WTI mette in evidenza una componente di pressione più marcata sul primo, senza che i numeri disponibili consentano di attribuire cause puntuali.

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