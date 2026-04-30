Brent oltre 111$ spinge le stime degli analisti sui mercati petroliferi

Il mercato petrolifero sta reagendo a un’interruzione più duratura del previsto nello stretto di Hormuz.

Dopo settimane di incertezza, il Brent ha superato la soglia di 111$ al barile, una dinamica che ha indotto grandi istituzioni finanziarie a rivedere le loro previsioni di prezzo. Questa fase ha portato gli operatori a riflettere sulla capacità delle scorte globali di assorbire l’assenza prolungata dei flussi via Hormuz e sulle possibili tempistiche di riapertura.

Un’analisi pubblicata il 29/04/2026 19:31 ha messo in evidenza che la probabilità di una riapertura entro il 1° luglio non era così bassa dal 7 aprile, e che il contratto June Brent si trovava intorno a 118$. Nel frattempo, rapporti del 28/04/2026 riportano valori precisi: il Brent a circa 111,10$ e il WTI vicino a 99,26$, segnando un riposizionamento dei prezzi nella seduta asiatica.

Come gli analisti stanno rivedendo le previsioni

Di fronte alla realtà di un blocco che si protrae oltre le attese iniziali, le banche hanno aggiornato i loro scenari. ING ha rialzato la sua stima per la media del ICE Brent nel secondo trimestre a 104$ dal precedente 96$, ipotizzando una ripresa dei flussi solo graduale tra maggio e giugno e livelli inferiori alla normalità per la maggior parte dell’anno. Allo stesso modo, Goldman sachs ha spostato verso l’alto il suo outlook, indicando medie trimestrali più elevate rispetto alle previsioni precedenti. L’elemento centrale dietro questi aggiustamenti è il riconoscimento di un più ampio drawdown degli inventari e della necessità di ricostituzione delle scorte commerciali e strategiche.

Fattori che spingono i prezzi

Il rialzo non deriva solamente dalla carenza fisica dei flussi ma anche dalle aspettative di mercato. Con circa il 20% dei flussi globali di petrolio e LNG passati dallo stretto di Hormuz prima della guerra, la sua indisponibilità crea una tensione strutturale. Il mercato ha cominciato a valutare scenari in cui il recupero è lento e parziale; in questo contesto, il bisogno di ricaricare gli inventari amplifica ulteriormente la domanda nel breve termine, fornendo supporto ai prezzi.

Implicazioni pratiche per fornitori e consumatori

Per i paesi esportatori e per le raffinerie, una finestra di ripristino ritardata significa riprogrammare carichi, rotte e strategie di stoccaggio. Le società energetiche devono considerare l’accesso alternativo alle rotte marittime e possibili costi aggiuntivi di trasporto. Sul fronte della domanda, i prezzi più elevati possono tradursi in effetti a catena sui costi energetici e sui carburanti per l’industria e i consumatori finali, specialmente se la situazione rimane incerta per più mesi.

Scenari di breve e medio termine

Le previsioni aggiornate assumono che i flussi attraverso lo stretto di Hormuz possano iniziare a riprendere gradualmente a partire da maggio-giugno; tuttavia, gli analisti sottolineano che il ritorno ai livelli pre-crisi non è scontato nel breve periodo. Se la ripresa fosse lenta, le medie trimestrali potrebbero rimanere elevate e l’attenzione degli operatori si sposterebbe sulle politiche di rilascio o accumulo delle riserve strategiche da parte degli stati.

Indicatori da monitorare

Tra i segnali chiave da seguire ci sono i livelli di inventario nei centri di stoccaggio principali, i dati sulle esportazioni e le notizie diplomatiche relative a negoziati o aperture di corridoi marittimi. Anche i report delle grandi banche e degli istituti di ricerca forniscono un termometro per le aspettative: gli aggiustamenti pubblicati da ING e Goldman Sachs illustrano quanto velocemente il mercato possa ricodificare gli scenari di prezzo.

In sintesi, la combinazione di un blocco prolungato dello stretto di Hormuz, l’accumulo di pressioni sugli inventari e le revisioni delle banche maggiori ha creato un contesto in cui il Brent è salito oltre 111$. Nei prossimi giorni gli operatori seguiranno attentamente ogni segnale di riapertura o di cambiamento nella dinamica degli stoccaggi: piccoli segnali potrebbero avere impatti significativi su prezzi e strategie di approvvigionamento.