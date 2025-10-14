BRT Potenzia la Sua Leadership nel Settore delle Consegne con l’Acquisizione di Fermopoint

BRT, il principale operatore di trasporto espresso in Italia, ha recentemente concluso l’acquisizione totale di Fermopoint.

Questa operazione, avviata nel 2020 e ufficialmente chiusa il 29 settembre 2025, rappresenta un passo significativo per consolidare la posizione di BRT nel mercato delle consegne. Tale acquisizione segna un’importante evoluzione nella strategia aziendale dell’azienda, che intende rispondere alle crescenti esigenze di flessibilità dei consumatori nel settore delle consegne.

Una mossa strategica per l’ultimo chilometro

Con l’acquisizione di Fermopoint, BRT amplia la propria offerta di servizi e crea una nuova divisione dedicata all’Out Of Home, in risposta alla crescente domanda di punti di ritiro. Secondo la ricerca E-Shopper Barometer, i consumatori abituali ricevono circa 4,9 pacchi al mese, evidenziando un trend in crescita verso la preferenza di consegna in punti di ritiro piuttosto che a domicilio. Stefania Pezzetti, CEO di BRT, ha sottolineato come questa operazione rappresenti una risposta diretta alle nuove esigenze del mercato.

Rete di punti di ritiro in espansione

Attualmente, i punti di ritiro BRT-Fermopoint ammontano a 10.800 in tutta Italia. L’azienda ha l’ambizioso obiettivo di espandere questa rete a 15.000 unità entro i prossimi cinque anni, includendo 4.000 locker. Questa iniziativa non solo migliora l’esperienza di consegna per i clienti, ma offre anche una maggiore flessibilità nel ritiro dei pacchi, che possono pesare fino a 20 kg e avere un lato lungo massimo di 120 cm. I punti di ritiro convenzionati, come edicole e tabaccherie, rendono la logistica delle consegne più accessibile e comoda per tutti.

Le parole del fondatore di Fermopoint

Alberto Luisi, fondatore di Fermopoint, ha sottolineato l’importanza di questa acquisizione. Il 29 settembre 2025 segna una tappa fondamentale, poiché rappresenta la conclusione di un percorso avviato nel 2014 con la creazione della start-up innovativa, ora completamente integrata in BRT. Questa sfida si presenta come un’opportunità per rafforzare le linee di business B2C e C2X, assicurando così la competitività dell’azienda in Europa.

Il futuro delle consegne si presenta promettente

Con una strategia ambiziosa e una rete in espansione, BRT si prepara a fronteggiare le nuove sfide del mercato delle consegne. L’acquisizione di Fermopoint non riguarda esclusivamente i numeri, ma segna un cambiamento significativo nel modo in cui le persone interagiscono con i servizi di consegna. La crescente preferenza per i punti di ritiro e i locker potrebbe ridefinire il futuro della logistica urbana, dove comodità ed efficienza diventano elementi fondamentali per soddisfare le esigenze dei consumatori moderni.