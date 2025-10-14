BRT Potenzia la Rete di Consegna: Acquisizione Strategica di Fermopoint

In un contesto in cui le aspettative dei consumatori sono in continua evoluzione, BRT emerge come leader nel settore del trasporto espresso in Italia.

Con oltre 220 milioni di pacchi gestiti annualmente, l’azienda ha recentemente completato l’acquisizione del 100% di Fermopoint. Questa operazione segna una fase cruciale di crescita per BRT e testimonia il suo impegno nel miglioramento dei servizi di consegna e ritiro per la clientela.

Strategia di espansione di BRT

L’acquisizione di Fermopoint, avviata nel 2020 e conclusa il 29 settembre 2025, rappresenta una mossa strategica per BRT. La CEO di BRT, Stefania Pezzetti, ha dichiarato che questo passo è parte di un piano più ampio per sviluppare il business nel segmento dell’ultimo chilometro. Questo mercato è in rapida crescita, grazie alla crescente domanda di consegne flessibili presso punti di ritiro selezionati.

Un trend in crescita

I dati di mercato mostrano che, secondo una ricerca condotta dall’E-Shopper Barometer, gli acquirenti online ricevono in media 4,9 pacchi al mese. Questo dato evidenzia l’importanza dei punti di ritiro e dei locker, diventati la modalità di consegna preferita per molti consumatori. L’acquisizione di Fermopoint consente a BRT di rispondere a questa tendenza, creando una divisione Out Of Home dedicata a soddisfare le esigenze di questi utenti.

Espansione della rete di Fermopoint

Attualmente, la rete di BRT-Fermopoint conta circa 10.800 punti di ritiro in Italia. L’obiettivo è espandere questa rete a 15.000 punti nei prossimi cinque anni. Questa crescita prevede l’introduzione di 4.000 locker, per garantire un’esperienza di consegna ancora più soddisfacente. Si punta a rendere il servizio di consegna e ritiro il più flessibile possibile per i clienti.

Servizi e vantaggi

La rete di Fermopoint offre un servizio sempre più ricercato, consentendo ai clienti di ritirare e spedire pacchi fino a 20 kg e non superiori a 120 cm nel lato più lungo. Questa flessibilità risulta fondamentale, poiché permette di scegliere dove e quando ritirare i propri acquisti, presso edicole, tabaccherie o cartolerie. La comodità di avere punti di ritiro in luoghi familiari rappresenta un significativo vantaggio per gli utenti.

Il futuro di BRT e Fermopoint

Secondo Alberto Luisi, fondatore di Fermopoint, il 29 settembre 2025 segna una tappa cruciale. Questa data rappresenta la conclusione di un percorso iniziato nel 2014 con la creazione della start-up innovativa. Luisi ha descritto l’acquisizione come una sfida stimolante, che consentirà a BRT di potenziare ulteriormente le sue linee di business B2C e C2X, continuando a competere efficacemente nel mercato europeo.

L’acquisizione di Fermopoint da parte di BRT non rappresenta solo un ampliamento della rete di servizi, ma segna anche un passo importante verso un futuro in cui le esigenze dei consumatori sono al centro della strategia aziendale. Con un’attenzione particolare alla flessibilità e alla comodità, BRT è pronta a consolidare la propria posizione di leader nel settore del trasporto espresso.