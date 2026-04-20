BTP Italia 2032: come il ritardo dei coefficienti incide sul rateo

Il BTP Italia 2032 con ISIN IT0005648255 è tornato sotto i riflettori degli investitori retail per una questione apparentemente tecnica ma di fatto economica: il calcolo del rateo e la tempistica dei coefficienti.

Emesso tra maggio e giugno 2026 con una cedola reale annua dell’1,85% (ossia 0,925% per semestre) indicizzata all’indice FOI al netto dei tabacchi, il titolo svolge la sua funzione di protezione dall’inflazione, ma il meccanismo operativo del Tesoro introduce un ritardo che può tradursi in un impatto concreto sui soldi che entrano in tasca a chi vende.

La prima cedola, pagata a dicembre 2026, risultò pari a 1,1581% e incorporava la parte reale semestrale di 0,925% più una rivalutazione dello 0,231% legata all’aumento dei prezzi nel semestre. Per la cedola successiva di giugno 2026 il dato definitivo non è immediatamente disponibile: il meccanismo del Tesoro utilizza coefficienti aggiornati con circa due mesi di ritardo e questo genera uno scostamento tra l’inflazione effettiva e quella già recepita nei calcoli ufficiali.

Perché il rateo riconosciuto oggi è sottostimato

Nel concreto, i coefficienti pubblicati fino a oggi riconoscono una rivalutazione del capitale intorno allo 0,492%, mentre i dati disponibili indicano che l’indice FOI ha registrato una crescita accumulata nel semestre che supera l’1,2% a fine marzo. Il risultato pratico è che chi vende adesso sul mercato secondario sconta una parte della rivalutazione che è già avvenuta ma non è ancora stata incorporata nei coefficienti ufficiali. Sul mercato il prezzo si muove intorno a 102,80, ma il valore effettivo riconosciuto al venditore dipende anche dal coefficiente applicato al capitale, non solo dalla quotazione.

Meccanica tecnica del calcolo

Il calcolo coinvolge la cedola reale, la rivalutazione del capitale e il rateo maturato. La cedola semestrale reale di 0,925% viene riallineata alla variazione dell’indice e si somma alla rivalutazione del capitale per determinare quanto effettivamente spetta all’obbligazionista. L’ultimo valore di riferimento pubblicato dall’Istat per l’indice FOI al 4 dicembre 2026 è stato fissato a 100,2232 dopo il ribasamento; questo cambio di base non altera la logica di calcolo, che continua a considerare la variazione percentuale nel periodo di riferimento.

Cosa cambia con i coefficienti attesi a maggio

Con l’uscita dei nuovi coefficienti prevista a maggio il mercato disporrà di una base aggiornata per calcolare il rateo. Se l’andamento dei prezzi rimane quello osservato finora, il disallineamento tra inflazione reale e coefficiente ufficiale dovrebbe ridursi, e il valore riconosciuto in caso di vendita si avvicinerà alla rivalutazione effettivamente maturata. Questo significa che l’entità della penalizzazione per i venditori temporanei è destinata a ridursi dopo l’aggiornamento, a meno di movimenti imprevisti dei prezzi.

Chi ci guadagna e chi ci rimette

Chi acquista oggi sul secondario può beneficiare della situazione: compra un titolo il cui coefficiente incorporerà solo più avanti una quota di inflazione già emersa nei dati, ottenendo quindi un piccolo vantaggio iniziale. Al contrario, chi vende ora rischia di lasciare al compratore una porzione di rivalutazione non ancora conteggiata. In termini pratici si tratta di un effetto temporale e non di un’anomalia normativa, ma in fasi di accelerazione dei prezzi, come quelle determinate dalle tensioni sui mercati energetici e geopolitici, l’effetto diventa economicamente rilevante.

Rendimento atteso e ruolo del BTP Italia in portafoglio

Partendo dall’emissione, il titolo ha mostrato una tenuta: la prima cedola è stata di 1,1581% e, se i prezzi si confermano, la seconda cedola di giugno potrebbe attestarsi intorno al 2,20% complessivo. A questo si aggiunge la quotazione sopra la pari, circa 2,8% rispetto al prezzo di collocamento. Calcolando vendita dopo emissione, il rendimento lordo supererebbe il 5% con un netto vicino al 4,4% tenendo conto degli oneri fiscali e del bollo. Tuttavia, mantenendo il titolo in portafoglio senza realizzare la plusvalenza, il risultato si avvicina più alla funzione primaria del prodotto: protezione dall’inflazione più che massimizzazione del rendimento.

In sintesi, il BTP Italia 2032 continua a svolgere il suo ruolo, ma il timing di vendita è cruciale. Prima dei coefficienti di maggio chi decide di uscire dovrebbe valutare che il rateo riconosciuto oggi può sottostimare la rivalutazione già maturata; attendere l’aggiornamento riduce questo rischio, mentre chi compra ora potrebbe approfittare di un piccolo vantaggio temporaneo.