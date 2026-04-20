Come le quotazioni del Brent e i futures spiegano la divergenza dei prezzi della benzina

Un recente pezzo di Lydia DePillis sul NYT ha rilanciato un tema importante: il rapporto tra il prezzo del petrolio e il prezzo della benzina al dettaglio non è mai stato un rapporto uno a uno.

I proprietari delle stazioni di servizio, insieme alla catena di distribuzione, agiscono come ammortizzatori finanziari: quando il greggio sale spesso assorbono parte dell’aumento, mentre quando il mercato scende cercano di recuperare i margini. Questa dinamica influenza la volatilità che vedono i consumatori e mette in luce comportamenti di mercato che non emergono se ci si limita a guardare il solo valore del barile.

Il pezzo evidenzia inoltre fenomeni comportamentali e strutturali: la presenza di una soglia psicologica attorno a $4 per gallon, il cosiddetto money illusion, e la tendenza al satisficing (accontentarsi di un aggiustamento parziale) nelle fasi di calo. A questo si aggiunge un dato economico rilevante: le vendite di carburante oggi rappresentano una quota minore dei ricavi complessivi delle stazioni rispetto al passato, riducendo l’incentivo a ribassare i prezzi rapidamente. La fonte principale di queste osservazioni è indicata come DePillis/NYT.

Meccanismi che frenano la trasmissione dei prezzi

Dietro l’apparente lentezza o asimmetria nella trasmissione dei prezzi ci sono diversi fattori operativi e di mercato. Il ruolo delle scorte, le tempistiche delle forniture e i costi di menu (il tempo e il costo per aggiornare i prezzi alle pompe) rendono i listini più sticky rispetto alle quotazioni giornaliere del petrolio. I distributori spesso agiscono come operatori razionali che bilanciano flussi di cassa, assorbendo oneri temporanei quando i prezzi del greggio salgono e sfruttando la gradualità delle riduzioni per recuperare margini. In questa ottica le stazioni diventano una sorta di filtro imprenditoriale tra il mercato all’ingrosso e il consumatore finale, con decisioni che dipendono anche da concorrenza locale e mix di prodotti venduti.

Ammortizzatori, soglie psicologiche e comportamento dei consumatori

Il concetto di money illusion spiega perché alcune soglie numeriche abbiano impatto reale sulle scelte di prezzo: una soglia di $4/gallon può indurre freni o accelerazioni nelle risposte dei rivenditori. Accanto a questo, il fenomeno del satisficing suggerisce che, in discesa, i venditori non sempre passano per intero il risparmio al consumatore, limitandosi a una riduzione parziale che considerano «sufficiente». A livello pratico, quando il carburante non è più il cuore del giro d’affari della stazione, le decisioni di prezzo diventano più strategiche, orientate a ottimizzare margini aggregati piuttosto che il solo volume di benzina venduto.

Confronto tra futures e previsioni basate su Brent

Per esplorare l’andamento a più lungo termine ho impiegato le NYMEX futures su Brent per proiettare il prezzo della benzina e confrontare il risultato con i futures RBOB. Nel grafico di riferimento (Figura 1) vengono rappresentati: il prezzo del Brent in blu (scala logaritmica sinistra), i futures NYMEX sul Brent al 4/20 in azzurro chiaro (stessa scala), il prezzo della benzina regular in rosso scuro (scala logaritmica destra), i futures RBOB NY Harbor in rosso chiaro e la previsione basata sui futures del Brent in rosso pieno. Questo confronto mette in luce come diversi strumenti di mercato prefigurino traiettorie non identiche per il prezzo alla pompa.

Metodologia della proiezione e risultati

La previsione è stata costruita utilizzando una specificazione in log first differences tra i prezzi della benzina e quelli del Brent: un approccio che cattura le variazioni percentuali e riduce l’effetto di scala. Prima della crisi indicata come pre-War il differenziale reale tra prezzo all’ingrosso e prezzo al dettaglio si aggirava intorno a $1. Nel campione considerato la distanza media tra la mia previsione e i futures è anch’essa di circa $1, un elemento che suggerisce sia la presenza di un basis risk che di margini di raffinazione e distribuzione variabili nel tempo.

Limiti della previsione e implicazioni pratiche

Le discrepanze tra forecasts basati sul Brent e i futures RBOB derivano da fattori come margini di raffinazione, costi logistici, imposte locali e cambiamenti nella domanda stagionale o nella qualità dei carburanti. Recenti divergenze tra prezzi all’ingrosso e al dettaglio evidenziano come shock di breve periodo possano avere impatti differenti lungo la filiera. Per i consumatori ciò significa che una caduta del prezzo del greggio non garantisce subito un pieno risparmio alla pompa; per gli operatori significa dover gestire liquidità e strategie di prezzo in modo più sofisticato. Le analisi che combinano futures e modelli statistici rimangono però utili per orientare decisioni a medio-lungo termine.

In sintesi, la lezione principale è che il mercato del carburante è una catena con frizioni e soglie comportamentali: il prezzo del petrolio è una variabile fondamentale ma non l’unica determinante del prezzo alla pompa. L’articolo di Lydia DePillis sul NYT rimette al centro la necessità di guardare sia ai dati di mercato (come i futures) sia ai meccanismi reali della distribuzione per comprendere perché i movimenti non siano mai perfettamente speculari.