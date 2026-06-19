Btp Italia Si’ Jun31 Eur: riepilogo delle specifiche e delle quotazioni

Scheda completa del Btp Italia Si' Jun31 Eur: prezzo ufficiale a 100, rendimento lordo al 4,69%, durata modificata 3,26 e informazioni su cedole semestrali, indice ISTAT FOI e premio fedeltà dello 0,6% lordo.

Il presente documento riassume in modo organico le informazioni essenziali sul titolo BTP Italia Si’ Jun31 Eur emesso dalla Republic of Italy e identificato dall’ISIN IT0005713539. I dati riportati si riferiscono alle ultime rilevazioni ufficiali: prezzo di riferimento pari a 100,00 e prezzo ufficiale indicato alle 12:59:59 del giorno di negoziazione con variazione nulla rispetto alla seduta. Questa scheda integra aspetti di mercato — come volumi e numero di contratti — con le caratteristiche tecniche del titolo e la descrizione del meccanismo di pagamento delle cedole.

Andamento del contratto e principali indicatori di mercato (19/06/26)

Alla rilevazione delle ore 12:59:59 del 19/06/26 il titolo mostra un prezzo ufficiale di 100,00 con variazione % pari a +0,00%. Il book di mercato segnala un volume ultimo di 25.000 unità e una quantità totale negoziata di 744.216.000. Il numero dei contratti registrati è 24.987. Nei valori di giornata il minimo e il massimo segnalati sono entrambi 100,00 così come i minimi e massimi dell’anno indicati a 100,00 il che riflette una negoziazione su un singolo punto di prezzo nella giornata considerata.

Rendimenti e misure di rischio

Il titolo presenta un rendimento effettivo a scadenza lordo pari a 4,69% e un rendimento effettivo a scadenza netto stimato intorno al 4,1%. La duration modificata è indicata in 3,26 valore che sintetizza la sensibilità del prezzo del titolo rispetto alle variazioni dei tassi di mercato. Il price reference e la data di riferimento utilizzata per i calcoli sono rispettivamente 100 e 18/06/2026.

Caratteristiche tecniche e calendario delle cedole

Il titolo è classificato come titoli di stato italiani in struttura plain vanilla con ammontare emesso pari a 1.000.000.000 e lotto minimo di 1.000. La valuta di negoziazione/liquidazione è EUR/EUR e la negoziazione avviene sul mercato MOT. La seduta di inizio negoziazione è stata avviata il 15/06/26 mentre la scadenza del titolo è fissata al 23/06/31.

Meccanismo di cedole e rivalutazione

Le cedole sono pagate con periodicità semestrale e il primo pagamento è programmato per il 23/06/26. L’importo della cedola è determinato come segue: viene corrisposto un tasso annuo minimo del 1,6% maggiorato di uno spread se positivo pari all’apprezzamento semestrale dell’inflazione italiana misurata dall’indice ISTAT FOI al netto dei tabacchi. Le date previste per il pagamento delle cedole ricorrenti sono il 23/06 e il 23/12 di ogni anno fino alla scadenza.

Premio fedeltà, modalità di negoziazione e regolamentazione

Un elemento distintivo di questo titolo è il Premio Fedeltà gli investitori che mantengono i titoli dalla fase di distribuzione fino alla scadenza riceveranno un bonus pari a 0,6% lordo sul capitale nominale investito non rivalutato. La modalità di scambio adottata è corso secco mentre la base di calcolo per gli interessi è ACT/ACT (ICMA). Il clearing e il settlement sono gestiti attraverso i sistemi indicati, con l’operatività legata a Monte titoli per la fase di regolamento.

Le attuali condizioni di mercato registrate il 19/06/26 mostrano un titolo scambiato al valore nominale di 100 senza variazione percentuale nella sessione indicata, con volumi significativi e parametri di rendimento e duration che permettono agli investitori di valutare l’esposizione rispetto all’orizzonte di cinque anni fino al 23/06/31.