Investimenti in ETF: errori da evitare per massimizzare i rendimenti

Investire in ETF può essere un'ottima scelta, ma ci sono errori comuni che possono compromettere i tuoi rendimenti. Scopri come evitarli!

Investire in ETF può sembrare semplice, ma ci sono trappole comportamentali che possono compromettere i tuoi rendimenti. Molti investitori commettono errori ricorrenti, spesso legati alla gestione emotiva del portafoglio. Scopriamo insieme quali sono i dieci errori più comuni e come evitarli per costruire un portafoglio più solido e redditizio.

Il primo passo per evitare errori è riconoscere i comportamenti che possono danneggiare il tuo investimento. Dalla tolleranza al rischio alla diversificazione ogni aspetto del tuo portafoglio merita attenzione. Vediamo nel dettaglio come gestire al meglio i tuoi investimenti.

Sopravvalutare la tolleranza al rischio

Uno degli errori più comuni è sopravvalutare la propria tolleranza al rischio. Quando i mercati salgono, ci sentiamo tutti investitori aggressivi, ma la vera prova arriva durante un crollo. Ad esempio, un investimento di 50.000 euro in azioni può perdere fino a un terzo del suo valore in poche settimane, come successo durante la crisi del Covid nel 2026.

La perdita emotiva pesa più del doppio di un guadagno della stessa entità. Per evitare questo errore, misura la tua tolleranza al rischio in euro, non in percentuale. Chiediti: “Quanto posso permettermi di perdere senza dormire la notte?”

Vendere nel panico durante un crollo

Vendere nel panico durante un crollo di mercato è un errore che può trasformare una perdita teorica in una perdita reale. Inoltre, spesso i rimbalzi più forti arrivano nei giorni immediatamente successivi ai crolli peggiori. Un’analisi sull’MSCI World degli ultimi 17 anni mostra che perdere solo i dieci giorni migliori può ridurre significativamente il capitale finale.

Per evitare questo errore, costruisci un portafoglio che ti permetta di dormire sonni tranquilli anche durante le flessioni di mercato. Un’allocazione bilanciata, come un classico 60/40, può essere una soluzione efficace.

Restare liquidi in attesa del grande crollo

Un altro errore comune è restare liquidi in attesa del grande crollo. Questa strategia, apparentemente prudente, può rivelarsi costosa. Un’analisi su un ETF sull’MSCI World dal 2009 al 2026 mostra che chi investe regolarmente, senza cercare il momento giusto, ottiene rendimenti superiori rispetto a chi aspetta le occasioni.

Per evitare questo errore, adotta un piano di accumulo automatico. Questo ti permetterà di investire regolarmente, riducendo lo stress e la tentazione del market timing.

Inseguire il tema del momento

Inseguire i temi di moda, come la robotica o l’intelligenza artificiale, può essere rischioso. Spesso, questi ETF tematici arrivano sul mercato quando l’entusiasmo è già al massimo, vicino al picco. Inoltre, molti di questi fondi non sopravvivono a lungo. Un’analisi su 283 ETF tematici lanciati in Europa mostra che circa uno su quattro non arriva a sette anni di vita.

Per evitare questo errore, investi in modo indicizzato sul mercato ampio e tratta i temi come una piccola aggiunta al tuo portafoglio. Controlla sempre il patrimonio del fondo prima di investire.

Guardare solo al dividendo

Concentrarsi solo sui dividendi può essere un errore costoso. Esistono prodotti che offrono rendimenti da dividendo altissimi, ma il cui valore nel tempo resta fermo o addirittura scende. Quello che conta è il rendimento totale che include sia la crescita del prezzo sia i dividendi.

Per evitare questo errore, valuta sempre il rendimento totale e reinvesti le cedole in fase di accumulo. Un ETF ad accumulazione può semplificare questo processo.

Home bias: troppa Italia in portafoglio

Concentrare gran parte del tuo portafoglio su titoli italiani può essere rischioso. Le aziende italiane quotate pesano meno dell’1% del mercato azionario globale. Diversificare davvero vuol dire alzare lo sguardo dal giardino di casa.

Per evitare questo errore, parti da un indice azionario globale e dosa consapevolmente il mercato di casa. Un indice azionario globale può fare da nucleo del tuo portafoglio.

Troppi ETF che si sovrappongono

Avere troppi ETF può portare a sovrapposizioni non desiderate. Ad esempio, un ETF sull’MSCI World un S&P 500 e un ETF settoriale sul tech possono portare a una sovraesposizione agli Stati Uniti e al settore tecnologico.

Per evitare questo errore, verifica la sovrapposizione di Paesi, settori e titoli prima di aggiungere un prodotto. Pochi ETF ben scelti bastano nella maggior parte dei casi.

Ignorare il rischio di cambio

Investire in titoli o ETF esposti al dollaro comporta un rischio di cambio. Il rendimento finale non dipende solo da quanto sale l’investimento, ma anche dal rapporto tra euro e dollaro. Ad esempio, un guadagno del 5% può essere azzerato da un indebolimento del 5% del dollaro rispetto all’euro.

Per evitare questo errore, valuta l’uso di ETF con copertura valutaria, ma tieni presente che hanno costi aggiuntivi. Su un orizzonte lungo, molti investitori scelgono di convivere con il rischio di cambio.

Dimenticare il ribilanciamento

Dimenticare il ribilanciamento può portare a un’esposizione al rischio maggiore di quanto desiderato. Ad esempio, un portafoglio 60/40 può diventare 75/25 dopo un anno di mercati in rialzo, aumentando significativamente il rischio.

Per evitare questo errore, fissa una regola di ribilanciamento, a calendario o a soglia, e applicala senza discutere. Il ribilanciamento è un modo disciplinato per vendere alto e comprare basso.

Investire senza un fondo di emergenza

Investire senza un fondo di emergenza può costringerti a vendere nel momento peggiore. Un fondo di emergenza, di norma da tre a sei mesi delle tue spese, ti permette di affrontare gli imprevisti senza intaccare il tuo portafoglio.

Per evitare questo errore, metti da parte un fondo di emergenza in strumenti sicuri e liquidi prima di investire. Questo ti permetterà di avere la testa tranquilla e di non toccare gli investimenti nel momento sbagliato.

La chiave è una strategia decisa prima e la disciplina di non cambiarla ogni volta che il mercato si muove. I rendimenti passati non dicono nulla su quelli futuri, mentre i comportamenti sbagliati costano in modo abbastanza prevedibile.