Investimenti immobiliari in Italia, Spagna e Portogallo: le tendenze del primo semestre 2026

Il mercato immobiliare del sud Europa ha registrato una crescita significativa nel primo semestre 2026, con un aumento del 39% degli investimenti rispetto all'anno precedente.

Il mercato immobiliare del sud Europa ha mostrato una ripresa robusta nel primo semestre del 2026, con un aumento significativo degli investimenti in Italia, Spagna e Portogallo. I dati raccolti evidenziano un clima di fiducia rinnovato tra gli investitori, con un focus particolare su asset class operative e alternative.

Questa crescita è stata trainata da settori come il retail l’hospitality e il living che hanno catalizzato la maggior parte dei capitali investiti. La ripresa del settore retail è stata particolarmente evidente, grazie al rinnovato interesse per le high street e i centri commerciali, mentre l’hospitality ha beneficiato della solidità degli investimenti e dell’interesse per opportunità di riposizionamento.

Le performance dei singoli settori

Il settore del living ha consolidato ulteriormente la sua posizione come allocazione core, grazie all’interesse crescente degli investitori per l’acquisizione di piattaforme operative su scala regionale. Il settore industrial & logistics ha beneficiato di solidi fondamentali della domanda, nonostante la limitata disponibilità di prodotti prime.

Gli investimenti nel comparto office sono rimasti selettivi, privilegiando asset prime e strategie orientate alla riconversione. La crescente allocazione verso i data centre riflette l’attenzione verso asset class orientate al futuro e a elevata intensità operativa. La carenza di prodotto di alta qualità continua a sostenere la competizione e a rafforzare l’attrattività del sud Europa per i capitali sia domestici sia internazionali.

L’Italia in primo piano

Nel primo semestre del 2026, l’Italia ha registrato volumi di investimento pari a 7,75 miliardi di euro, con un aumento del 45% su base annua. I settori che hanno trainato questa crescita sono stati il retail la logistica e l’hospitality. Gli investitori sono stati selettivi nel comparto office, rivolgendosi sempre più al settore dei data centre e del living attraverso strategie value-add e di riposizionamento.

Questa analisi dettagliata, basata su dati aggiornati e arricchita dal contributo di esperti del settore, è pensata per supportare decisioni strategiche consapevoli da parte degli investitori istituzionali. La crescita del mercato immobiliare nel sud Europa rappresenta un’opportunità significativa per chi cerca di diversificare il proprio portafoglio di investimenti.