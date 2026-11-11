Scopri le novità fiscali del bilancio 2027: aumenti IRES per banche, esclusione SGR e Tobin tax più alta.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge di bilancio per il 2027, introducendo una serie di misure volte a incrementare il gettito fiscale di circa 26 miliardi di euro. Il provvedimento colpisce in modo diverso le varie componenti del settore finanziario, dalle grandi banche alle assicurazioni, passando per le società di gestione del risparmio.

Aumento dell’addizionale IRES per banche e assicurazioni

Il chip più pesante della manovra è l’incremento di 3 punti percentuali dell’addizionale IRES, valido per due esercizi fiscali consecutivi. Per le banche l’aliquota complessiva passa dal 27,5% al 30,5%, mentre per le compagnie assicurative sale dal 24% al 27%. Il viceministro Maurizio Leo ha sottolineato che l’obiettivo è recuperare risorse senza gravare eccessivamente sui piccoli operatori, introducendo una franchigia specifica per banche di prossimità e cooperative.

Impatto su IRAP e sulle DTA

Parallelamente, la normativa riduce la deducibilità delle spese amministrative e degli interessi passivi dall’IRAP dal 90% al 30%, compensata da una detrazione pari. Inoltre, le modifiche al regime di deduzione delle componenti negative collegate alle Deduzioni per Trasferimento di Attività (DTA) dovrebbero produrre un gettito aggiuntivo di oltre 2 miliardi nel 2027. Per evitare che il peso fiscale ricada sui clienti, è stato inserito un divieto di trasferimento del costo mediante aumenti di prezzi, tariffe o commissioni.

Risparmio gestito: esenzioni e nuovo peso della Tobin tax

Le società di gestione del risparmio (SGR) e le società di intermediazione mobiliare (SIM) sono state espressamente escluse dall’aumento dell’IRES, una svolta rispetto al 2026, quando l’IRAP era stata incrementata per tutto il comparto. Tuttavia, il risparmio gestito non resta immune: la Tobin tax viene raddoppiata per la seconda volta consecutiva. L’aliquota sui mercati regolamentati sale dallo 0,2% allo 0,4%, mentre per le operazioni fuori mercato passa dallo 0,4% allo 0,8%, generando un gettito stimato di 1,38 miliardi.

Altre misure per investitori e famiglie

Tra le novità per il risparmio privato spicca il fondo per la natalità: a ogni bambino nato nel 2027 verrà assegnata una posizione individuale di risparmio alimentata da un contributo pubblico di 100 euro l’anno fino al compimento dei 18 anni. Le famiglie potranno integrare l’importo e, al raggiungimento della maggiore età, scegliere tra il riscatto e il trasferimento in un fondo pensione complementare, senza che il capitale sia considerato un versamento contributivo.

Infine, il governo promette di rafforzare gli incentivi per i fondi pensione e le casse di previdenza, puntando a una maggiore allocazione di capitali verso l’economia reale e a un rilancio dei Piani Individuali di Risparmio (PIR). Sebbene il testo finale dovrà ancora essere approvato dal Parlamento entro il 31 dicembre, le prime indicazioni mostrano una manovra complessa, capace di rimodellare il panorama fiscale del settore finanziario italiano.