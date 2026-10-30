Le lauree in Economia e in Economia e commercio avranno luogo il 29 e il 30 ottobre 2026 in due sedi dell'Università della Calabria, con orari di inizio alle 09:00 e 08:30.

Il Calendario delle sessi di laurea per i titoli di CdL Economia e CdLM Economia e Commercio è stato confermato per la fine di ottobre 2026. Dopo mesi di preparazione, gli studenti, i relatori e i familiari potranno incontrarsi nelle strutture più rappresentative del campus calabrese per celebrare il traguardo accademico. L’annuncio, diffuso dal Dipartimento di Scienze Economiche, indica con precisione date, orari e luoghi, eliminando ogni incertezza legata alla programmazione delle cerimonie.

29 ottobre 2026: cerimonia nell’Aula Magna

Il primo appuntamento è fissato per il 29 ottobre, con inizio alle 09:00, nella storica Aula Magna dell’Università della Calabria. Questa grande sala, situata al primo piano del complesso didattico, è tradizionalmente riservata ai momenti più solenni dell’ateneo. Oltre alle lauree in Economia, saranno presenti anche i diplomati di precedenti ordinamenti, garantendo una ricca diversità di percorsi accademici. L’accesso avverrà tramite gli ingressi principali, con segnaletica dedicata per facilitare il flusso dei partecipanti.

Dettagli logistici per il 29 ottobre

Gli studenti dovranno presentarsi almeno trenta minuti prima dell’inizio per il ritiro del diploma e per le prove tecniche. Il servizio di accoglienza, gestito dal personale amministrativo, offrirà supporto per eventuali richieste di assistenza e garantirà il rispetto delle norme di sicurezza. Parcheggi disponibili nei pressi dell’edificio e servizio navetta interno saranno attivi per tutta la mattinata, assicurando una partecipazione fluida.

30 ottobre 2026: lauree nell’Aula Tommaso Sorrentino

Il giorno successivo, 30 ottobre, la cerimonia si sposterà nell’Aula Tommaso Sorrentino, situata al cubo 3B, piano terra, con avvio alle 08:30. Questa sede, più intima rispetto all’Aula Magna, è concepita per eventi di media dimensione e offre una migliore acustica per discorsi e presentazioni. Anche in questa data parteciperanno laureati dei corsi di Economia e di Economia e commercio, nonché gli studenti dei programmi ordinamentali precedenti, creando un clima di continuità tra le diverse generazioni accademiche.

Indicazioni pratiche per il 30 ottobre

Chi intende assistere alla cerimonia dovrà recarsi al cubo 3B entro le ore 08:15, dove verrà effettuato il check-in. Il personale del dipartimento metterà a disposizione mappe cartacee e digitali, oltre a un punto informativo con volontari pronti a rispondere a domande su orari, parcheggi e servizi di ristorazione nelle vicinanze. È consigliato prenotare eventuali posti a sedere per i familiari, poiché la capienza dell’Aula Tommaso Sorrentino è limitata rispetto all’Aula Magna.

Corsi coinvolti e precedenti ordinamenti

Le sessioni riguardano specificamente i percorsi di CdL Economia e CdLM Economia e Commercio, ma includono anche i laureati di ordinamenti precedenti che hanno richiesto il riconoscimento del titolo. Questo approccio mira a garantire l’equità tra tutti i diplomati, indipendentemente dal piano di studio seguito. Le commissioni giudicatrici, composte da docenti senior, valuteranno ogni candidatura e supervisioneranno il corretto svolgimento delle cerimonie, assicurando il rispetto dei protocolli accademici.

Così si celebrerà il futuro dei laureati

Con le due giornate di laurea programmate, l’Università della Calabria si prepara a chiudere un semestre ricco di attività didattiche e di ricerca. Gli studenti potranno così passeggiare tra i corridoi del campus, ricevere il proprio diploma e guardare al futuro con maggior fiducia. Per chi non potrà partecipare di persona, sarà disponibile una diretta streaming sulla piattaforma istituzionale, permettendo a parenti e amici di celebrare a distanza questo importante traguardo.