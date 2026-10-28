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28 Ottobre 2026

Prossimi e passati eventi scientifici del Dipartimento di Economia

Scopri le principali conferenze del Dipartimento di Economia, dai simposi internazionali ai workshop su finanza computazionale e teoria dei giochi.

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Prossimi e passati eventi scientifici del Dipartimento di Economia

Il Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari ha da sempre svolto un ruolo di ponte tra ricerca accademica e realtà professionali, ospitando meeting, simposi e workshop di rilevanza nazionale e internazionale. Grazie alla collaborazione con grandi associazioni di settore, le iniziative accademiche sono supportate da risorse scientifiche, economiche e amministrative offerte dalla faculty e dallo staff del dipartimento.

Le tematiche affrontate nei diversi eventi spaziano dalle tradizionali aree di macroeconomia e finanza a settori emergenti come la computazione economica, la teoria dei giochi, le reti e l’applicazione dell’intelligenza artificiale ai modelli finanziari. Questo articolato calendario indica i momenti più attesi per i prossimi mesi e per gli ultimi anni, fornendo dettagli su date, relatori e focus di ricerca.

Conferenze programmate fino al 2027

CEPR Political Economy Symposium 2027 – 19-20 marzo

Organizzato dal Centre for Economic Policy Research (CEPR) con la collaborazione dei dipartimenti di Warwick e Ca’ Foscari, il simposio 2027 riunirà i massimi esperti di politica economica da tutto il mondo. L’evento, annuale, mira a incentivare la ricerca di alta qualità su temi quali politiche fiscali, stabilità finanziaria e sviluppo sostenibile, offrendo una piattaforma per il confronto di metodologie innovative.

CEF 2026 – 32ª International Conference on Computing in Economics and Finance – 29 giugno-1 luglio

La Society for Computational Economics (SCE) torna per la sua conferenza più prestigiosa, ospitata dal campus di San Giobbe. Tra i relatori di spicco figurano Tiziana Assenza (Toulouse School of Economics), Michael Reiter (NYU Abu Dhabi) e Simon Scheidegger (HEC Lausanne). Le sessioni tratteranno modelli macroeconomici dinamici, econometria computazionale, finanza matematica e mercati digitali automatizzati, enfatizzando l’uso di metodi computazionali per risolvere problemi complessi.

SAET-EWET 2026 – European Workshop on Economic Theory – 10-12 giugno

Il workshop europeo, ora organizzato con la SAET, rappresenta un punto di riferimento per la teoria economica e la matematica. Storicamente ha ospitato laureati premi Nobel e la prestigiosa Gerard Debreu Plenary Lecture. Il programma 2026 prevede discussioni su equilibrio generale, teoria dei giochi, economia dell’informazione, reti e scelta sociale, garantendo uno scambio approfondito tra ricercatori di Parigi, Copenhagen, Zurigo e Manchester.

Score-driven and Nonlinear Time Series Models – 18-20 maggio 2026

Questo congresso esplorerà gli ultimi sviluppi metodologici nell’econometria delle serie temporali, con particolare attenzione ai modelli score-driven e non lineari. Gli interventi copriranno volatilità, cambiamenti di regime, tecniche di filtraggio e integrazione di intelligenza artificiale. Un tavolo rotondo riunirà accademici e professionisti del settore finanziario per valutare il ruolo dell’IA nella modellistica delle serie temporali.

Rassegna dei principali convegni recenti

Strategic Communication: Theory and Applications – 4-5 dicembre 2025

Inserito nel progetto PRIN “Political Persuasion”, il workshop ha analizzato l’impatto della comunicazione strategica su processi decisionali e politiche pubbliche. Sono intervenuti esperti internazionali che hanno condiviso modelli teorici e case study, evidenziando come l’informazione possa essere modellata per influenzare l’opinione pubblica e le scelte politiche.

Venice Network Workshop (VNW) 2025 – 25-26 settembre

Il VNW ha riunito ricercatori di eccellenza nella teoria delle reti, proponendo studi d’avanguardia su economia e scienze sociali basate su strutture di rete. L’evento ha concluso il progetto europeo “Rumours on Networks” (RON), finanziato dal Next-Generation EU, sottolineando l’importanza delle reti per la comprensione di fenomeni economici complessi.

Multi-Agent Data-driven Modelling in Economics (MADME) 2025 – 29-30 maggio

Il convegno ha messo a fuoco la modellizzazione multi-agente e le tecniche data-driven per analizzare macroeconomia, politiche verdi e shock climatici. Organizzato nell’ambito del progetto PRIN “At the frontier of agent-based modelling”, ha offerto una panoramica su nuovi strumenti computazionali per la progettazione di politiche economiche resilienti.

Il calendario futuro e la retrospettiva degli ultimi anni mostrano come il Dipartimento di Economia continui a promuovere un dialogo attivo tra accademia e mondo professionale, creando occasioni di scambio per ricercatori, studenti e stakeholder internazionali. La varietà di temi, la qualità dei relatori e la capacità di attrarre finanziamenti europei confermano il ruolo di riferimento dell’istituzione nel panorama scientifico globale.

Autore

Edoardo Marchesi

Edoardo Marchesi, voce delle notizie di Palermo, ricorda la notte in cui seguì il corteo in via Maqueda e decise di chiedere carte e nomi: da allora predilige verifiche sul campo. In redazione guida l’agenda delle emergenze e custodisce una collezione di vecchie mappe della città.

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