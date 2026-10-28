Scopri le principali conferenze del Dipartimento di Economia, dai simposi internazionali ai workshop su finanza computazionale e teoria dei giochi.

Il Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari ha da sempre svolto un ruolo di ponte tra ricerca accademica e realtà professionali, ospitando meeting, simposi e workshop di rilevanza nazionale e internazionale. Grazie alla collaborazione con grandi associazioni di settore, le iniziative accademiche sono supportate da risorse scientifiche, economiche e amministrative offerte dalla faculty e dallo staff del dipartimento.

Le tematiche affrontate nei diversi eventi spaziano dalle tradizionali aree di macroeconomia e finanza a settori emergenti come la computazione economica, la teoria dei giochi, le reti e l’applicazione dell’intelligenza artificiale ai modelli finanziari. Questo articolato calendario indica i momenti più attesi per i prossimi mesi e per gli ultimi anni, fornendo dettagli su date, relatori e focus di ricerca.

Conferenze programmate fino al 2027

CEPR Political Economy Symposium 2027 – 19-20 marzo

Organizzato dal Centre for Economic Policy Research (CEPR) con la collaborazione dei dipartimenti di Warwick e Ca’ Foscari, il simposio 2027 riunirà i massimi esperti di politica economica da tutto il mondo. L’evento, annuale, mira a incentivare la ricerca di alta qualità su temi quali politiche fiscali, stabilità finanziaria e sviluppo sostenibile, offrendo una piattaforma per il confronto di metodologie innovative.

CEF 2026 – 32ª International Conference on Computing in Economics and Finance – 29 giugno-1 luglio

La Society for Computational Economics (SCE) torna per la sua conferenza più prestigiosa, ospitata dal campus di San Giobbe. Tra i relatori di spicco figurano Tiziana Assenza (Toulouse School of Economics), Michael Reiter (NYU Abu Dhabi) e Simon Scheidegger (HEC Lausanne). Le sessioni tratteranno modelli macroeconomici dinamici, econometria computazionale, finanza matematica e mercati digitali automatizzati, enfatizzando l’uso di metodi computazionali per risolvere problemi complessi.

SAET-EWET 2026 – European Workshop on Economic Theory – 10-12 giugno

Il workshop europeo, ora organizzato con la SAET, rappresenta un punto di riferimento per la teoria economica e la matematica. Storicamente ha ospitato laureati premi Nobel e la prestigiosa Gerard Debreu Plenary Lecture. Il programma 2026 prevede discussioni su equilibrio generale, teoria dei giochi, economia dell’informazione, reti e scelta sociale, garantendo uno scambio approfondito tra ricercatori di Parigi, Copenhagen, Zurigo e Manchester.

Score-driven and Nonlinear Time Series Models – 18-20 maggio 2026

Questo congresso esplorerà gli ultimi sviluppi metodologici nell’econometria delle serie temporali, con particolare attenzione ai modelli score-driven e non lineari. Gli interventi copriranno volatilità, cambiamenti di regime, tecniche di filtraggio e integrazione di intelligenza artificiale. Un tavolo rotondo riunirà accademici e professionisti del settore finanziario per valutare il ruolo dell’IA nella modellistica delle serie temporali.

Rassegna dei principali convegni recenti

Strategic Communication: Theory and Applications – 4-5 dicembre 2025

Inserito nel progetto PRIN “Political Persuasion”, il workshop ha analizzato l’impatto della comunicazione strategica su processi decisionali e politiche pubbliche. Sono intervenuti esperti internazionali che hanno condiviso modelli teorici e case study, evidenziando come l’informazione possa essere modellata per influenzare l’opinione pubblica e le scelte politiche.

Venice Network Workshop (VNW) 2025 – 25-26 settembre

Il VNW ha riunito ricercatori di eccellenza nella teoria delle reti, proponendo studi d’avanguardia su economia e scienze sociali basate su strutture di rete. L’evento ha concluso il progetto europeo “Rumours on Networks” (RON), finanziato dal Next-Generation EU, sottolineando l’importanza delle reti per la comprensione di fenomeni economici complessi.

Multi-Agent Data-driven Modelling in Economics (MADME) 2025 – 29-30 maggio

Il convegno ha messo a fuoco la modellizzazione multi-agente e le tecniche data-driven per analizzare macroeconomia, politiche verdi e shock climatici. Organizzato nell’ambito del progetto PRIN “At the frontier of agent-based modelling”, ha offerto una panoramica su nuovi strumenti computazionali per la progettazione di politiche economiche resilienti.

Il calendario futuro e la retrospettiva degli ultimi anni mostrano come il Dipartimento di Economia continui a promuovere un dialogo attivo tra accademia e mondo professionale, creando occasioni di scambio per ricercatori, studenti e stakeholder internazionali. La varietà di temi, la qualità dei relatori e la capacità di attrarre finanziamenti europei confermano il ruolo di riferimento dell’istituzione nel panorama scientifico globale.