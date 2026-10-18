Scopri le date e i temi dei seminari accreditati, le call per stage e le attività di riallineamento per il corso di Economia e Finanza.

L’A.A. 2026/27 porta con sé una serie di iniziative pensate per arricchire il percorso degli studenti di Economia e Finanza all’Università di Cagliari. Dalle lezioni teoriche alle attività pratiche, il nuovo calendario prevede seminari specialistici, opportunità di tirocinio e corsi di riallineamento in matematica, tutti volti a incrementare le competenze richieste dal mercato del lavoro.

Legal design e intelligenza artificiale: il seminario accreditato del primo semestre

Dal 27 ottobre al 10 dicembre 2026 si svolgerà un percorso teorico-pratico di 16 ore, suddiviso in sette incontri, dal titolo “Legal Design, Contratti e Intelligenza Artificiale“. Il programma, accreditato dall’ateneo, affronterà le metodologie di design thinking applicate al diritto, l’uso dell’IA nella redazione contrattuale e le implicazioni normative emergenti. Gli studenti potranno apprendere sia le basi concettuali sia gli strumenti software più diffusi, per prepararsi a ruoli che richiedono competenze trasversali tra diritto, tecnologia e business.

Giornata in azienda e call per studenti e neolaureati

Il 21 ottobre 2026 è prevista la seconda call per partecipare a “Una giornata in azienda“, un’iniziativa che mette a disposizione degli studenti e dei neolaureati del corso di Economia e Finanza l’opportunità di entrare direttamente in contatto con realtà aziendali locali. Le candidature dovranno pervenire entro la stessa data di chiusura, offrendo così un’occasione concreta per osservare i processi decisionali, le dinamiche di team e le sfide operative di ambienti professionali consolidati.

Turismo sostenibile e design thinking: due seminari di impatto

Il 16 ottobre si terrà il seminario “Sustainable Tourism and Destination Development: Overtourism, Dark Sky Tourism and Adaptive Reuse“, articolato in sei ore di lezione frontale e due ore di attività online. I temi affrontati includono la gestione dell’

overtourism le potenzialità del dark sky tourism e le strategie di

riuso adattivo di spazi turistici, con esempi pratici su casi studio italiani e internazionali.

Laboratorio di design thinking per l’innovazione internazionale

Il 9 ottobre, il corso offrirà il seminario “Design Thinking Lab for Impact: Co-Creation and Innovation in International Enterprises“, che combina colloqui con manager, lezioni in presenza, lavori di gruppo e presentazioni finali. L’obiettivo è insegnare ai partecipanti come sviluppare soluzioni innovative mediante una co-creazione guidata, focalizzandosi su progetti reali di imprese globali.

Formazione matematica e test di ammissione: percorsi di riallineamento

Il 5 ottobre è programmata la prova finale del precorso di Matematica (aula A), organizzata in due turni per garantire flessibilità agli studenti. Parallelamente, dal 16 al 22 settembre si svolge il precorso online di Matematica, pensato per chi ha accumulato debito formativo nel test TOLC-E. Una nuova data per il TOLC-E in presenza è stata fissata per il 25 settembre 2026, offrendo a tutti gli iscritti la possibilità di sostenere l’esame in sede.

Reti sociali, complessità socio-economica e IA per il lavoro

Il 2 ottobre si terrà il seminario “Analisi delle reti sociali e complessità nelle strutture socioeconomiche“, indirizzato a chi possiede una conoscenza di base di R/RStudio. Verranno esplorati i metodi per mappare e interpretare le relazioni tra attori economici, per valutare dinamiche di mercato complesse. Nello stesso giorno, il network IBSEN promuoverà i “IBSEN Seminars on AI and the Future of Work“, un ciclo di incontri dedicati alle trasformazioni introdotte dall’IA nei contesti aziendali, con particolare attenzione a etica, governance e nuove competenze professionali.

Sardegna Export Hub – Action Learning Program 2026

Il 12 ottobre è in agenda il Sardegna Export Hub – Action Learning Program 2026 un progetto che collega gli studenti a imprese esportatrici del territorio, favorendo lo sviluppo di piani d’azione concreti per l’internazionalizzazione. L’iniziativa, pur non includendo dettagli operativi, rappresenta una vetrina per coloro che desiderano approfondire dinamiche di export e strategie di crescita globale.

Gli studenti sono invitati a consultare regolarmente il sito dell’Università per aggiornamenti su scadenze, modalità di iscrizione e eventuali variazioni del programma.