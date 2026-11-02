Il Ministero ha esteso il termine per la consultazione pubblica sulla riforma del Testo Unico della Finanza: professionisti, imprese e associazioni possono inviare osservazioni via e-mail entro il 16 novembre 2026.

La struttura tecnica del Ministero dell’Economia e delle Finanze che supporta la Cabina di regia per la revisione del Testo Unico della Finanza (TUF) ha deciso di estendere il termine per la call for evidence. La scadenza per l’invio di contributi e osservazioni è stata prorogata al 16 novembre 2026, offrendo ulteriore tempo agli stakeholder per presentare proposte di modifica, semplificazione o aggiornamento normativo. Le parti interessate devono inviare i loro commenti all’indirizzo e-mail istituzionale indicato.

Chi è invitato a partecipare alla consultazione

La consultazione è rivolta a un ampio spettro di soggetti: operatori finanziari, associazioni di categoria, professionisti, accademici, imprese e altri stakeholder istituzionali. L’obiettivo è raccogliere un quadro rappresentativo delle esigenze del mercato dei capitali per orientare possibili interventi della Cabina di regia TUF. La partecipazione mira a favorire sia la razionalizzazione normativa sia l’adeguamento del quadro regolamentare alle esigenze competitive e di tutela degli investitori.

Tipologie di contributi attese

Sono benvenuti commenti analitici, proposte tecniche, evidenze empiriche e suggerimenti pratici su temi quali la semplificazione procedurale, la trasparenza informativa, i requisiti per l’accesso al mercato dei capitali e le garanzie di integrità finanziaria. I contributi che contengono dati, esempi operativi o valutazioni comparative permettono una valutazione più concreta da parte della Cabina di regia. È utile che le proposte specifichino eventuali impatti normativi e amministrativi.

Modalità di invio e trattamento dei contributi

Tutte le osservazioni devono essere trasmesse via e-mail entro e non oltre il 16 novembre 2026 all’indirizzo dt.cabinaregiatuf@. I contributi ricevuti saranno pubblicati, a meno che l’autore non richieda esplicitamente la non divulgazione. Si segnala che un semplice avviso di confidenzialità nella firma dell’e-mail non sarà considerato una richiesta valida di esclusione dalla pubblicazione; pertanto, chi intende tutelare la riservatezza deve esplicitarlo nella comunicazione.

Trasparenza e pubblicazione

La procedura prevede che i documenti depositati diventino parte della consultazione pubblica, contribuendo a creare un corpus conoscitivo che la Cabina di regia utilizzerà per valutare interventi normativi mirati. La scelta di rendere i contributi pubblici ha lo scopo di aumentare la trasparenza del processo decisionale e di favorire un confronto aperto tra istituzioni e operatori.

Relazione con la riforma del mercato dei capitali

La call for evidence si inserisce nel più ampio percorso di riforma volto a rafforzare la competitività del mercato dei capitali italiano. Le finalità dichiarate comprendono il miglioramento dell’accesso delle imprese ai finanziamenti, l’incremento dell’attrattività per gli investitori e il mantenimento di elevati standard di tutela del mercato. Le osservazioni raccolte aiuteranno a identificare priorità operative e possibili adeguamenti normativi nell’attuazione della riforma.

Ruolo della Cabina di regia TUF

La Cabina di regia TUF è incaricata di analizzare i materiali pervenuti e di predisporre eventuali interventi correttivi o proposte di legge nel contesto della modernizzazione normativa. L’analisi privilegerà contributi che evidenziano impatti misurabili sul funzionamento del mercato, costi amministrativi e benefici per la tutela degli investitori.

Per partecipare, gli interessati devono predisporre documenti chiari e motivati e inviarli entro la nuova scadenza al contatto e-mail indicato. L’ampliamento del periodo utile alla presentazione dei contributi rappresenta un’opportunità per chi desidera influire sulle scelte normative che definiranno il futuro del sistema finanziario del Paese.