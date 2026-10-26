I Master in Finanza e Controllo di MELIUSform combinano pratica avanzata, crediti formativi e riconoscimenti per una carriera di successo.

Dal 1996, MELIUSform propone Master nell’area Auditing, amministrazione, finanza e Controllo che si distinguono per l’approccio pratico e per la costante integrazione di case study reali. Le lezioni, fruibili in presenza o in modalità virtuale, sono continuamente rinnovate per riflettere le evoluzioni del mercato, includendo tecnologie come il machine learning, la blockchain e la robotic process automation.

Riconoscimenti e contenuti innovativi

I Master in Finanza di MELIUSform hanno ottenuto numerosi premi da realtà professionali grazie alla loro capacità di coniugare teoria e applicazione aziendale. Il patrocinio di AssoController, ad esempio, consente ai partecipanti di iscriversi all’associazione per due anni dopo il superamento di un test finale, certificando la qualità del percorso. I programmi includono moduli su data visualization, predictive analytics e modelli di business disruptive, garantendo al laureando una preparazione allineata ai nuovi ecosistemi finanziari.

Profilo dei partecipanti e sbocchi professionali

Gli Executive Master si rivolgono a professionisti junior e senior che desiderano evolvere verso ruoli di audit, finance e controllo di gestione. Il percorso prepara a gestire sia le attività tradizionali – ciclo economico, passivo e attivo – sia le funzioni strategiche legate alla pianificazione delle risorse e al supporto decisionale basato sui dati. Grazie a una formazione data-driven, i diplomati possono assumere posizioni di controller, manager finanziario o consulente per la trasformazione digitale delle funzioni AFC.

Strumenti didattici, crediti formativi e supporto al lavoro

Il curriculum prevede numerose esercitazioni con Excel (incluse le funzioni avanzate di Power Excel) e l’uso di software di analisi aziendale, trasformando la lezione in un’esperienza simile a quella quotidiana in azienda. Una ricca biblioteca di video-corso on demand consente di recuperare le lezioni perse o approfondire argomenti specifici. I Master Executive includono inoltre un servizio di Job Placement & Career per facilitare l’ingresso o il re-inserimento nel mercato del lavoro. La frequenza garantisce crediti formativi ai sensi del Regolamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, un credito per ogni ora di formazione erogata.

Bonus Formazione 4.0 per le imprese

Le aziende che iscrivono i propri dipendenti ai percorsi “advanced” e “4.0” di MELIUSform possono beneficiare del Bonus Credito d’Imposta Formazione 4.0, previsto dalla normativa di Bilancio 2018 e successive modifiche. La scuola è certificata secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 (settore EA 37), garantendo la qualità della formazione erogata. Per ulteriori dettagli su requisiti, spese ammissibili e modalità di accesso, è consigliabile rivolgersi direttamente al numero 0662205420.