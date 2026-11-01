Pictet aggiunge all’offerta un ETF AI Enhanced per le azioni emergenti, combinando intelligenza artificiale e gestione attiva.

Il gruppo di gestione patrimoniale Pictet ha introdotto sul mercato italiano un nuovo strumento finanziario: l’ETF AI Enhanced Emerging Equity (ticker PQEM). L’ETF è quotato nella sezione ETFPlus di Borsa Italiana, arricchendo la gamma di soluzioni indicizzate a gestione attiva della casa. Questa novità rappresenta il quinto prodotto della famiglia AI Enhanced, pensato per offrire un’esposizione all’azionario dei mercati emergenti con un approccio basato sull’ intelligenza artificiale.

Obiettivi di rendimento e parametri di rischio dell’ETF PQEM

Il fondo persegue un extra-rendimento compreso tra 1% e 1,5% all’anno, al netto delle commissioni di gestione. Il beta è impostato a 1, garantendo una volatilità pari a quella del benchmark di riferimento, mentre il tracking error è limitato a un massimo del 2% annuo, mantenendo la coerenza con l’indice di riferimento. La strategia prevede una gestione attiva sistematica che punta a generare alpha senza alterare significativamente l’esposizione di base.

Il motore di intelligenza artificiale alla base del portafoglio

Il cuore dell’ETF è il modello di machine learning sviluppato dal team Quantitative Investments di Pictet AM. Per ogni società presente nell’universo di investimento, il modello elabora più di 400 variabili, includendo dati fondamentali, segnali di mercato e indicatori di sentiment. Prima di derivare suggerimenti di investimento, le informazioni vengono decontaminate dai fattori comuni di stile, settore e area geografica, in modo da isolare gli impulsi specifici di ciascuna azienda.

Identificazione di pattern idiosincratici

Grazie alla capacità di rilevare relazioni non lineari, l’algoritmo individua pattern difficilmente percepibili con metodi quantitativi tradizionali. Il risultato è una componente di alpha idiosincratico che viene integrata in un portafoglio la cui composizione resta molto vicina all’indice di riferimento, garantendo così un equilibrio tra innovazione tecnologica e coerenza di benchmark.

Collocazione nella famiglia AI Enhanced e prospettive per gli investitori italiani

Con l’arrivo di PQEM, la gamma AI Enhanced conta ora cinque ETF: Pictet AI Enhanced World Equity (PQWD), Pictet AI Enhanced World ex US Equity (PQWX), Pictet AI Enhanced US Equity (PQUS), Pictet AI Enhanced European Equity (PQEU) e il nuovo Pictet AI Enhanced Emerging Equity (PQEM). Ogni prodotto copre una diversa porzione dei mercati azionari globali, consentendo agli investitori di creare portafogli diversificati sfruttando la stessa tecnologia di analisi avanzata.

Il lancio segna l’inizio di un percorso di innovazione per Pictet, che combina sviluppo tecnologico, ricerca quantitativa e capacità di investimento. La solidità di un gruppo con più di due secoli di storia si traduce in un’offerta semplice ed efficiente per gli investitori italiani, che ora possono accedere a una gestione attiva potenziata dall’AI direttamente tramite la piattaforma ETFPlus.