Cambiamenti per i passeggeri aerei dagli aeroporti italiani ed europei nel 2025

Con l’arrivo dell’estate 2025, gli aeroporti italiani ed europei si preparano a una vera e propria rivoluzione per i viaggiatori aerei.

Hai mai pensato a quanto tempo perdiamo in coda solo per mostrare i documenti? Da quest’estate, grazie all’Enac, si semplificheranno le procedure di imbarco: non sarà più necessario esibire passaporto o carta d’identità ai gate. Una mossa che promette di velocizzare le operazioni e ridurre le attese. Ma come possiamo garantire la sicurezza dei voli senza un controllo rigoroso?

Modifiche alle regole sui documenti e sui liquidi

Dal 26 luglio 2025, i passeggeri potranno finalmente portare liquidi in contenitori oltre i 100 ml nel bagaglio a mano senza doverli estrarre durante i controlli di sicurezza. Immagina quanto sarà più facile viaggiare! Questa novità è resa possibile dall’introduzione di scanner di ultima generazione, in grado di analizzare il contenuto dei bagagli con grande precisione. Tuttavia, è importante sapere che questa regola si applicherà solo negli aeroporti attrezzati, come Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Gli aeroporti che non dispongono di tali tecnologie dovranno continuare a seguire le regole precedenti, costringendo i passeggeri a imbarcare i bagagli o a rinunciare ai liquidi. Chi non si è mai trovato a dover buttare via il proprio shampoo preferito prima di un volo?

Se da un lato queste misure sembrano rendere il viaggio più agevole, dall’altro destano alcune preoccupazioni. L’assenza di un controllo rigoroso sui documenti potrebbe infatti favorire situazioni in cui un passeggero vola con una carta d’imbarco non valida o con un’identità alterata. La sicurezza resta una priorità assoluta, e chi può garantirci che le nuove regole non porteranno a conseguenze indesiderate?

Animali domestici in cabina e diritti dei passeggeri

Ma non finisce qui! Un’altra novità significativa riguarda il trasporto di animali domestici in cabina. L’Enac ha approvato una delibera che consente il trasporto di animali di peso superiore a 8-10 kg, a patto che siano sistemati in trasportini adeguati e fissati al sedile. Tuttavia, questa regola sarà a discrezione delle singole compagnie aeree, creando possibili differenze nei regolamenti e nelle tariffe. Non è frustrante pensare di dover verificare ogni volta le politiche della compagnia aerea?

Inoltre, la Commissione Trasporti del Parlamento europeo ha dato il via libera a una proposta che garantisce ai passeggeri il diritto di portare a bordo due bagagli personali gratuiti. Questo significa che potrai finalmente portare con te un secondo bagaglio, sempre che rispetti le dimensioni e il peso massimo di 7 kg. Un’ottima opportunità per evitare spese aggiuntive, non credi?

Criticità e preoccupazioni

Nonostante le buone intenzioni dietro queste nuove regole, diversi aspetti destano preoccupazione. L’eliminazione dell’obbligo di mostrare documenti al gate solleva interrogativi sulla sicurezza, mentre la disparità tra gli aeroporti riguardo al trasporto di liquidi potrebbe causare disagi e confusione tra i passeggeri. Inoltre, l’Unione Europea sta valutando modifiche che potrebbero ridurre gli indennizzi per i ritardi aerei, aumentando le soglie di tempo necessarie per richiedere un risarcimento. Queste prospettive potrebbero avere un impatto diretto sui diritti dei passeggeri, trasformando le nuove norme in un campo di battaglia tra comodità e sicurezza. Siamo pronti a pagare il prezzo della velocità?