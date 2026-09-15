Diffidenza digitale e scarsa conoscenza: cosa pensano gli italiani di criptovalute e euro digitale

Un sondaggio su scelte finanziarie e tecnologie rivela che molte novità restano ai margini: meno del 2% investe in criptovalute, crowdfunding e peer-to-peer sono ignorati da oltre l'80% e l'euro digitale non è noto alla maggioranza. La fiducia negli strumenti digitali è divisa e la filiale resta il canale principale per la gestione del denaro.

L’analisi dei comportamenti finanziari mette in luce una platea di risparmiatori italiani che conosce poco le innovazioni del settore e che mantiene un rapporto consolidato con la rete fisica delle banche. I dati del sondaggio mostrano una situazione in cui nuove soluzioni come criptovalutecrowdfunding e stablecoin faticano ad entrare nelle scelte quotidiane, mentre la sicurezza rimane il criterio centrale per accettare strumenti digitali.

Nel rapporto emergono numeri e atteggiamenti distinti: una quota rilevante della popolazione è ancora distante dall’uso di internet per la gestione dei risparmi, e chi usa i canali digitali privilegia funzioni che mantengono il controllo personale piuttosto che delegare decisioni ad automazioni avanzate.

Conoscenza e uso delle nuove soluzioni finanziarie

I dati del campione indicano che meno del 2% degli intervistati utilizza le criptovalute come strumento di investimento, mentre circa l’88% dichiara di non conoscerle o di non esserne interessato. Parallelamente, strumenti di finanziamento alternativi come il crowdfunding e il peer-to-peer lending risultano ignorati da oltre l’80% degli intervistati. Anche termini più recenti nel dibattito finanziario, come euro digitale e stablecoin sono sostanzialmente sconosciuti alla maggioranza del campione: questo indica una barriera informativa che limita l’adozione di prodotti che potrebbero cambiare l’accesso al credito e la gestione della liquidità.

Implicazioni per il mercato

La scarsa diffusione di questi strumenti ha conseguenze pratiche: meno domanda implica uno sviluppo più lento di servizi dedicati e una percezione pubblica che tende a collegare innovazione a rischio. Per gli operatori finanziari e per gli attori istituzionali, questo quadro suggerisce la necessità di attività informative mirate e di prodotti che riequilibrino innovazione e trasparenza per il cliente.

Tecnologia, canali di accesso e fiducia degli utenti

Il rapporto descrive una popolazione digitale divisa: il 28,2% del campione non utilizza internet, mentre un 27,9% dichiara di impiegarlo in modo pienamente integrato nelle attività quotidiane. Tuttavia, quando si tratta di gestire il denaro, la filiale bancaria mantiene un ruolo predominante: il 58,1% degli intervistati opera principalmente allo sportello, il 26,5% segue un approccio misto e solo il 12,8% utilizza prevalentemente l’app mobile. Questi numeri ribadiscono che la digitalizzazione dei servizi non ha ancora sostituito il rapporto fisico con le banche per la maggioranza degli utenti.

La fiducia nei canali digitali è l’elemento che più divide: circa un terzo del campione ammette di non fidarsi affatto degli strumenti digitali, mentre solo uno dichiara di fidarsi “molto”. A guidare le preferenze ci sono funzioni che amplificano il controllo personale: le notifiche di spesa risultano gradite da circa il 52% degli intervistati e l’analisi predittiva basata sull’AI trova apprezzamento in circa il 36%. Queste funzionalità sono viste come strumenti di supporto decisionale piuttosto che come modalità per delegare completamente la gestione finanziaria.

Resistenze alle automazioni

La diffidenza aumenta nettamente quando la tecnologia diminuisce il ruolo attivo dell’utente: oltre il 60% del campione giudica gli assistenti vocali troppo rischiosi per operazioni finanziarie, e circa l’87% si oppone a sistemi completamente automatizzati basati sull’AI. Questo contrasto tra interesse per strumenti di analisi e rifiuto delle automazioni complete segnala una preferenza marcata per soluzioni ibride, in cui l’innovazione aumenta l’efficacia senza annullare il controllo umano.

Nel complesso, il quadro emerso dall’indagine sottolinea come l’adozione di nuove tecnologie finanziarie in Italia sia frenata più dalla scarsa conoscenza e dalla mancanza di fiducia che da carenze tecniche: la strada verso una maggiore digitalizzazione richiede quindi informazione, trasparenza e strumenti che mettano al centro la sicurezza e la volontà dell’utente di partecipare attivamente alle decisioni.