Iscrizioni aperte al CLEA LT: senza test, con autovalutazione per esonero OFA

Il Corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale (CLEA LT) è ora a porte aperte per tutti gli studenti che desiderano intraprendere un percorso di studi bancario e manageriale. L’accesso è libero, quindi non è più necessario superare un test di ammissione tradizionale: basta seguire la procedura indicata sul sito istituzionale entro la scadenza fissata.

Per l’anno accademico 2026-27, le domande di immatricolazione potranno essere inviate fino al 31 ottobre. Le iscrizioni formali verrebbero aperte il 16 luglio, data in cui gli studenti potranno confermare la propria posizione e accedere ai servizi universitari.

Procedura di iscrizione senza test di ammissione

Chi desidera accedere al CLEA LT deve recarsi sulla pagina dedicata del sito dell’Ateneo, dove troverà un modulo digitale da compilare. Il percorso è guidato passo passo: inserimento dati anagrafici, scelta del piano di studi, caricamento dei documenti richiesti (carta d’identità, codice fiscale, certificati di precedenti titoli). Una volta completata la procedura, il candidato riceve una conferma via e-mail con le istruzioni per il pagamento della quota di immatricolazione.

Il test di autovalutazione: un’opzione vantaggiosa

Pur essendo facoltativo, l’autovalutazione è consigliata a chi vuole verificare il proprio livello di preparazione prima di affrontare gli esami del primo anno. Si tratta di una prova a risposta multipla, progettata per misurare le conoscenze in ingresso di ragioneria ed economia aziendale. Il risultato è decisivo perché, chi supera il test, ottiene l’esonero dagli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) previsti per il primo semestre.

L’esonero consiste nell’evitare di sostenere l’esame di Ragioneria ed Economia Aziendale 1 durante il primo anno di studi, liberando così tempo per approfondire altre materie o per partecipare a stage e tirocini. Questo vantaggio è particolarmente apprezzato da studenti con un background tecnico o da coloro che hanno già maturato esperienze pratiche nel settore.

Calendario e modalità operative del test

Le date delle due sessioni di autovalutazione saranno rese note in un avviso successivo, pubblicato sul medesimo portale di iscrizione. La prova sarà erogata in modalità online, tramite una piattaforma certificata dall’Università, garantendo l’accesso da qualsiasi dispositivo con connessione internet.

Gli studenti dovranno rispettare i tempi di apertura e chiusura della sessione, completare tutti i quesiti entro il limite di tempo previsto e inviare automaticamente le risposte. Al termine, il sistema fornirà un report dettagliato con il punteggio conseguito e, in caso di superamento, confermerà l’esonero dagli OFA.

Il CLEA LT offre una formula di ingresso semplificata e una possibilità di autovalutazione che consente ai nuovi immatricolati di ottimizzare il proprio percorso formativo. Rispettare le scadenze e tenere d’occhio gli aggiornamenti sul sito dell’Ateneo è fondamentale per non perdere alcuna opportunità.