Il nuovo bilancio sposta risorse del fondo antisismico e assegna ulteriori fondi per la ricostruzione di L’Aquila.

La recente adozione della Legge di Bilancio ha introdotto una serie di modifiche significative al Fondo antisismico per gli edifici pubblici. L’obiettivo è ottimizzare la distribuzione delle risorse a disposizione, garantendo al contempo la continuità delle operazioni di messa in sicurezza strutturale degli edifici statali, soprattutto in aree a elevata vulnerabilità sismica come l’Abruzzo.

Fondo antisismico: calendario di stanziamenti 2027-2030

Il provvedimento prevede che, per gli esercizi 2027 e 2028, il fondo riceva 30 milioni di euro annui, ovvero la metà rispetto ai 60 milioni originariamente programmati. Per compensare la riduzione temporanea, il bilancio inserisce due nuovi tratti di finanziamento: 30 milioni per ciascuno degli anni 2029 e 2030. In sostanza, il totale complessivo rimane invariato, ma viene dilazionato su un arco più ampio.

Distribuzione dei fondi e impatto sulla programmazione

La relazione tecnica che accompagna la legge sottolinea che non si tratta di un taglio permanente, ma di una rimodulazione temporale. Il valore complessivo di 60 milioni di euro, spostato dal biennio 2027-28 al biennio 2029-30, sarà concretizzato attraverso un decreto di riparto che dovrà essere pubblicato entro il 31 marzo 2027. Questo atto definirà la suddivisione precisa tra le diverse categorie di intervento, dalla messa in sicurezza di scuole a quella di uffici comunali.

Contributi straordinari per L’Aquila e per il personale della ricostruzione

Parallelamente, l’articolo 113 della stessa legge introduce un contributo straordinario destinato al Comune di L’Aquila: 5 milioni di euro all’anno per i tre esercizi 2027, 2028 e 2029, per un complessivo di 15 milioni. La somma è finalizzata a coprire le esigenze amministrative legate al sisma del 2009, consentendo una gestione più efficace delle pratiche e dei lavori ancora in corso.

Finanziamento del personale e altre voci di spesa

Per il 2027 è stato inoltre stanziato un pacchetto di 3 milioni di euro volto a garantire la continuità dei contratti a tempo determinato del personale impegnato nella ricostruzione. La ripartizione è la seguente: 1,79 milioni per il Comune di L’Aquila e 1,21 milioni per i comuni del cratere. Oltre a questo, 500 mila euro annui saranno destinati all’Ufficio speciale per la ricostruzione fino al 2029, mentre 200 mila euro copriranno il pedaggio gratuito sulla tratta autostradale L’Aquila Ovest-L’Aquila Est per il medesimo anno.

Infine, la normativa autorizza il Comune di L’Aquila a impegnare, con risorse proprie, 1,5 milioni di euro all’anno per il personale a tempo determinato, oltre a prevedere un dirigente in più, a tempo determinato, per supportare l’attuazione del Piano complementare per le aree colpite.