Come acquistare terreni Shiba Inu Metaverse

Ecco una ripartizione di come funziona la vendita immobiliare.

Il progetto shiba Inu metaverse, nome in codice Shiberse, consentirà agli utenti di acquistare immobili virtuali – Lands – quando verrà lanciato, ma come funziona tutto?

Mentre attualmente è possibile acquistare terreni nel Metaverse, la posizione di SHIB significa che potrebbe facilmente usurpare altri progetti Metaverse.

Attraverso una selezione di post sul blog, messaggi Discord, Tweet e commenti nell’AMA, ecco cosa sappiamo della prossima vendita di Shiba Lands nel metaverso.

Come acquistare terreni a Shiba Metaverse

Ecco il TLDR sull’acquisto di terreni nel metaverso:

Totale Terra Disponibile: 99.000 pezzi, con 35.000 rilasciati in Fase Uno.

99.000 pezzi, con 35.000 rilasciati in Fase Uno. Prezzo: Tra 0,2-1 ETH.

Tra 0,2-1 ETH. Formato di acquisto: Sistema in stile asta durante la Fase Uno, prima di aprirsi ad un normale sistema di acquisto in seguito.

Sistema in stile asta durante la Fase Uno, prima di aprirsi ad un normale sistema di acquisto in seguito. Disponibilità: Accesso prioritario concesso ai possessori di GUINZAGLIO e Shiboshi, con future fasi di apertura al pubblico.

Quale terra è disponibile in Shiba Metaverse?

Durante l’AMA di febbraio, il membro della Growth Breed Archangel ha rivelato che 99.000 pezzi di terra Shiba sarebbero stati rilasciati. 35.000 di questi arriveranno nella prima fase esclusiva per i possessori di GUINZAGLI.

Variando i prezzi tra 0,2 e 1 ETH, il terreno sarà più costoso quanto più vicino al “Dog Park”.

Gli utenti saranno in grado di vedere e selezionare la loro terra utilizzando una mappa interattiva. Milkshake, membro di Shiba Growth, ha dichiarato: “Molto simile alle interfacce user-friendly di prenotare una sedia per un cinema”.

Come essere il primo ad acquistare terreni a Shiba Metaverse

Il primo modo, e il modo più veloce, per acquistare Terra nel metaverso è attraverso il possesso di GUINZAGLIO. I possessori di GUINZAGLIO avranno accesso prioritario all’asta Metaverse.

L’accesso sarà scalabile in base al GUINZAGLIO totale bloccato e per quanto tempo.

Come rivelato dallo sviluppatore shiba Eric M, la quantità di GUINZAGLIO che i potenziali proprietari terrieri possono bloccare è compresa tra 0,2 GUINZAGLIO e 5 GUINZAGLIO, per un periodo compreso tra 45 e 90 giorni. Più grande è, maggiore è il valore del terreno che un titolare di GUINZAGLIO sarà in grado di acquisire.

Un meccanismo di bloccaggio simile si applicherà anche ai supporti Shiboshi. Saranno anche tra i primi ad accedere alla vendita delle Terre. 2000 titolari di Shiboshi saranno scelti per coniare terreni anche nell’esclusiva Shiboshi Zone.

Lo sviluppatore di Shiba Eric M ha anche pubblicato su Discord che i potenziali proprietari faranno un’offerta per la terra usando ETH, non SHIB.

Mentre gran parte del potere d’acquisto del metaverso iniziale è nelle mani dei possessori di GUINZAGLIO e Shiboshi, i titolari regolari avranno comunque la possibilità di acquistare Terreni, a seconda della Fase.

Fasi di vendita dei terreni shiba Inu

A metà marzo, Eric M ha detto che ci sono tre sezioni separate della vendita di terreni: Bid, Restricted Purchase e Open Purchase.

Durante la prima fase, aperta ai possessori di GUINZAGLIO, i potenziali acquirenti faranno offerte sul terreno che desiderano. Qui, l’ETH che hai offerto viene inviato a un contratto intelligente fino alla fine dell’asta. Al termine del periodo dell’asta – 10 giorni – l’aggiudicatario potrà quindi coniare il suo nuovo immobile Shiba.

Spiegando il ragionamento alla base di questa decisione, Milkshake ha detto che era per “evitare una guerra del gas” – probabilmente riferendosi ai problemi durante il lancio di Shiboshi NFT.

Dopo questo processo di offerta, la vendita del terreno entrerà in due fasi aggiuntive. Prima arriverà una vendita limitata in cui i possessori di GUINZAGLIO e Shibsohi possono acquistare gli immobili rimanenti, senza offerte – solo primo arrivato, primo servito. Dopo questo, inizierà il processo di conio. Diventerà quindi più aperto al grande pubblico nello stesso formato. In una serie di messaggi Discord, Eric M ha spiegato queste fasi, affermando: