Guida pratica a DSCR, ICR, leverage e costo del debito

Le metriche chiave che convincono le banche: DSCR, ICR, leverage e costo del debito, con checklist documentale e strategie di negoziazione.

Quando un’impresa chiede un finanziamento, la prima valutazione non parte dai numeri del conto economico isolati, ma dalla capacità di generare cassa e di rispettare gli impegni nel tempo. Quattro indicatori guidano le decisioni di credito: DSCRICRleverage e costo del debito. Leggerli con precisione e presentarli in modo coerente fa la differenza tra un sì rapido e un rinvio infinito.

Questo tutorial offre una lettura operativa delle metriche, un modello di checklist documentale pronto all’uso e indicazioni pratiche per negoziare covenant e piani di rientro. L’obiettivo è fornire strumenti concreti per impostare il dialogo con il credito su dati solidi e ipotesi verificabili riducendo margini di ambiguità e rischi di incomprensione.

DSCR: misurare la sostenibilità del debito nel tempo

Il DSCR (Debt Service Coverage Ratio) indica quanta cassa operativa l’azienda genera rispetto al servizio del debito. Formula tipica: Cash flow operativo (o EBITDA meno investimenti ricorrenti e variazioni di capitale circolante) / rate e interessi annui. Un DSCR ≥ 1,2–1,3 segnala una copertura prudente; sotto 1 la cassa non basta a pagare il debito. Contano le assunzioni: includere capex ricorrenti e working capital evita sovrastime del flusso. Nelle trattative, proporre analisi forward-looking su 24–36 mesi con scenari base e stress (+100–200 bps tassi, -10% ricavi) rende il DSCR credibile.

Punti critici: stagionalità e contratti a canone modificano il profilo di cassa; allineare scadenze e ammortamento al ciclo operativo migliora il DSCR senza forzare il business. Valorizzare covenant cure (periodi di tolleranza su shock temporanei) e meccanismi di cash sweep proporzionali ai risultati aiuta la banca a percepire controllo del rischio e disciplina finanziaria.

ICR e leverage: copertura interessi e livello di indebitamento

L’ICR (Interest Coverage Ratio) misura la capacità di coprire gli interessi con l’EBIT o l’EBITDA. Soglie frequenti: ICR ≥ 3 per profili standard; 2–2,5 in contesti di crescita con piani chiari. Usare tassi all-in (spread, base rate, commissioni ricorrenti) rende la metrica aderente. Il leverage (Debito netto/EBITDA) indica l’intensità dell’indebitamento: traguardi tipici 2,5x–3,5x per società non cicliche; oltre 4x serve un piano di deleveraging visibile. Inserire clausole di step-down sullo spread al migliorare di ICR e leverage allinea incentivi tra banca e impresa.

Attenzione alle differenze tra EBITDA reported e adjusted componenti non ricorrenti, IFRS 16 e capitalizzazioni possono alterare ICR e leverage. Definire fin da subito un perimetro di “aggiustamenti consentiti” con cap quantitativi previene discussioni al closing. Per imprese con margini volatili, un mix di strumenti (term loan + revolving) consente di proteggere l’ICR nei picchi di fabbisogno.

Costo del debito: tassi, spread e sensibilità

Il costo del debito non è solo il tasso nominale. Conta il tasso effettivo comprensivo di spread, commissioni di utilizzo, upfront fees ammortizzate e costi di garanzia. Una sensitivity di +100–200 punti base aiuta a misurare l’impatto su ICR e DSCR. Valutare opzioni di copertura (IRS cap) con budget di hedging definito riduce volatilità. Indicare all-in cost per linea e per intero pacchetto di finanziamento consente alla banca di testare la resilienza del piano.

Le commissioni su linee revolving l’commitment fee sull’inutilizzato e le garanzie pubbliche incidono sul costo totale. Un calendario di refinancing che eviti muri di scadenza abbassa il rischio di concentrazione e sosteniene il rating interno. Inserire covenant di manutenzione legati a soglie di costo (per esempio coperture minime sui tassi variabili) dimostra una governance finanziaria attiva.

Checklist documentale per l’accesso al credito

Una checklist chiara accelera l’istruttoria e riduce richieste integrative. Modello base: (1) Business plan 24–36 mesi con conto economico, stato patrimoniale e cash flow mensili; (2) analisi DSCR, ICR, leverage in scenari base e stress(3) dettagli su capex ciclo di working capital e assorbimento di cassa; (4) portfolio clienti/fornitori con concentrazione e durata contratti; (5) posizioni debitorie e scadenziario, inclusi covenant esistenti; (6) derivati e politiche di copertura; (7) bilanci certificati, situation report intra-annuale e management accounts.

Completano il pacchetto: organigramma e governance policy di tesoreria, attestazioni su compliance fiscale e contributiva, evidenze su garanzie reali o personali. Un data room indicizzato con versionamento dei documenti, definizioni coerenti e fogli di calcolo con audit trail rende trasparenti ipotesi e collegamenti. Preparare un term sheet non vincolante con struttura delle linee, pricing indicativo e covenant proposti orienta la discussione fin dall’avvio.

Negoziazione di covenant e piani di rientro

I covenant dovrebbero misurare rischi materiali, non soffocare l’operatività. Regole pratiche: definizioni contabili coerenti, soglie con headroom realistico, test trimestrali o semestrali in linea con la stagionalità. Prevedere equity cure limitate e meccanismi di waiver condizionati a azioni correttive documentate. Inserire clausole di incurrence (nuovo debito, M&A) con limiti basati su leverage pro-forma evita fraintendimenti.

Per piani di rientro, collegare la amortization alla generazione di cassa: quote crescenti in funzione del DSCR, cash sweep su extra-cassa e trigger chiari per rinegoziare in caso di scostamenti. Un reporting mensile con KPI operativi e finanziari, rolling forecast a 12 mesi e comitati congiunti impresa-banca crea fiducia e consente interventi tempestivi. L’obiettivo è trasformare le metriche in una disciplina di esecuzione, non in vincoli statici.