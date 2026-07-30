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30 Luglio 2026

Guida pratica a DSCR, ICR, leverage e costo del debito

Le metriche chiave che convincono le banche: DSCR, ICR, leverage e costo del debito, con checklist documentale e strategie di negoziazione.

· · 5 min
Guida pratica a DSCR, ICR, leverage e costo del debito

Quando un’impresa chiede un finanziamento, la prima valutazione non parte dai numeri del conto economico isolati, ma dalla capacità di generare cassa e di rispettare gli impegni nel tempo. Quattro indicatori guidano le decisioni di credito: DSCRICRleverage e costo del debito. Leggerli con precisione e presentarli in modo coerente fa la differenza tra un sì rapido e un rinvio infinito.

Questo tutorial offre una lettura operativa delle metriche, un modello di checklist documentale pronto all’uso e indicazioni pratiche per negoziare covenant e piani di rientro. L’obiettivo è fornire strumenti concreti per impostare il dialogo con il credito su dati solidi e ipotesi verificabili riducendo margini di ambiguità e rischi di incomprensione.

DSCR: misurare la sostenibilità del debito nel tempo

Il DSCR (Debt Service Coverage Ratio) indica quanta cassa operativa l’azienda genera rispetto al servizio del debito. Formula tipica: Cash flow operativo (o EBITDA meno investimenti ricorrenti e variazioni di capitale circolante) / rate e interessi annui. Un DSCR ≥ 1,2–1,3 segnala una copertura prudente; sotto 1 la cassa non basta a pagare il debito. Contano le assunzioni: includere capex ricorrenti e working capital evita sovrastime del flusso. Nelle trattative, proporre analisi forward-looking su 24–36 mesi con scenari base e stress (+100–200 bps tassi, -10% ricavi) rende il DSCR credibile.

Punti critici: stagionalità e contratti a canone modificano il profilo di cassa; allineare scadenze e ammortamento al ciclo operativo migliora il DSCR senza forzare il business. Valorizzare covenant cure (periodi di tolleranza su shock temporanei) e meccanismi di cash sweep proporzionali ai risultati aiuta la banca a percepire controllo del rischio e disciplina finanziaria.

ICR e leverage: copertura interessi e livello di indebitamento

L’ICR (Interest Coverage Ratio) misura la capacità di coprire gli interessi con l’EBIT o l’EBITDA. Soglie frequenti: ICR ≥ 3 per profili standard; 2–2,5 in contesti di crescita con piani chiari. Usare tassi all-in (spread, base rate, commissioni ricorrenti) rende la metrica aderente. Il leverage (Debito netto/EBITDA) indica l’intensità dell’indebitamento: traguardi tipici 2,5x–3,5x per società non cicliche; oltre 4x serve un piano di deleveraging visibile. Inserire clausole di step-down sullo spread al migliorare di ICR e leverage allinea incentivi tra banca e impresa.

Attenzione alle differenze tra EBITDA reported e adjusted componenti non ricorrenti, IFRS 16 e capitalizzazioni possono alterare ICR e leverage. Definire fin da subito un perimetro di “aggiustamenti consentiti” con cap quantitativi previene discussioni al closing. Per imprese con margini volatili, un mix di strumenti (term loan + revolving) consente di proteggere l’ICR nei picchi di fabbisogno.

Costo del debito: tassi, spread e sensibilità

Il costo del debito non è solo il tasso nominale. Conta il tasso effettivo comprensivo di spread, commissioni di utilizzo, upfront fees ammortizzate e costi di garanzia. Una sensitivity di +100–200 punti base aiuta a misurare l’impatto su ICR e DSCR. Valutare opzioni di copertura (IRS cap) con budget di hedging definito riduce volatilità. Indicare all-in cost per linea e per intero pacchetto di finanziamento consente alla banca di testare la resilienza del piano.

Le commissioni su linee revolving l’commitment fee sull’inutilizzato e le garanzie pubbliche incidono sul costo totale. Un calendario di refinancing che eviti muri di scadenza abbassa il rischio di concentrazione e sosteniene il rating interno. Inserire covenant di manutenzione legati a soglie di costo (per esempio coperture minime sui tassi variabili) dimostra una governance finanziaria attiva.

Checklist documentale per l’accesso al credito

Una checklist chiara accelera l’istruttoria e riduce richieste integrative. Modello base: (1) Business plan 24–36 mesi con conto economico, stato patrimoniale e cash flow mensili; (2) analisi DSCR, ICR, leverage in scenari base e stress(3) dettagli su capex ciclo di working capital e assorbimento di cassa; (4) portfolio clienti/fornitori con concentrazione e durata contratti; (5) posizioni debitorie e scadenziario, inclusi covenant esistenti; (6) derivati e politiche di copertura; (7) bilanci certificati, situation report intra-annuale e management accounts.

Completano il pacchetto: organigramma e governance policy di tesoreria, attestazioni su compliance fiscale e contributiva, evidenze su garanzie reali o personali. Un data room indicizzato con versionamento dei documenti, definizioni coerenti e fogli di calcolo con audit trail rende trasparenti ipotesi e collegamenti. Preparare un term sheet non vincolante con struttura delle linee, pricing indicativo e covenant proposti orienta la discussione fin dall’avvio.

Negoziazione di covenant e piani di rientro

I covenant dovrebbero misurare rischi materiali, non soffocare l’operatività. Regole pratiche: definizioni contabili coerenti, soglie con headroom realistico, test trimestrali o semestrali in linea con la stagionalità. Prevedere equity cure limitate e meccanismi di waiver condizionati a azioni correttive documentate. Inserire clausole di incurrence (nuovo debito, M&A) con limiti basati su leverage pro-forma evita fraintendimenti.

Per piani di rientro, collegare la amortization alla generazione di cassa: quote crescenti in funzione del DSCR, cash sweep su extra-cassa e trigger chiari per rinegoziare in caso di scostamenti. Un reporting mensile con KPI operativi e finanziari, rolling forecast a 12 mesi e comitati congiunti impresa-banca crea fiducia e consente interventi tempestivi. L’obiettivo è trasformare le metriche in una disciplina di esecuzione, non in vincoli statici.

Autore

Edoardo Marchesi

Edoardo Marchesi, voce delle notizie di Palermo, ricorda la notte in cui seguì il corteo in via Maqueda e decise di chiedere carte e nomi: da allora predilige verifiche sul campo. In redazione guida l’agenda delle emergenze e custodisce una collezione di vecchie mappe della città.

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