Come cambia il riparto dei fondi e il concorso alla finanza pubblica per province e città metropolitane

Il Ministero dell’Interno, tramite la Direzione centrale per la finanza locale, ha diffuso un comunicato il 21 aprile 2026 per informare sull’adozione del Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, datato 19 febbraio 2026.

Il provvedimento stabilisce i criteri e le modalità di riparto delle risorse per il triennio 2026-2028, includendo sia i fondi previsti dai commi normativi che il contributo delle province e delle città metropolitane.

Il decreto è corredato dalla Nota metodologica (Allegato “A”) e da tre ulteriori allegati (“B”, “C” e “D”) che dettagliano parametri e calcoli. Il testo è stato registrato alla Corte dei Conti il 16 aprile 2026 con il numero 1407 ed è pubblicato nella sezione “I Decreti”, mentre l’avviso relativo è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Queste informazioni costituiscono il quadro amministrativo di riferimento per gli enti locali interessati.

Quali risorse e riferimenti normativi sono coinvolti

Il decreto disciplina l’utilizzo delle risorse previste dai commi 783 e 784 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2026, n. 178, integrate dalle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 773, della Legge n. 207 del 2026. A questi si aggiunge il tema del concorso alla finanza pubblica dovuto da province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario secondo le previsioni di legge: in particolare l’art. 1, comma 418, della Legge n. 190 del 2014 e l’art. 1, comma 150-bis, della Legge n. 56 del 2014, oltre alle disposizioni dell’art. 1, comma 774, della Legge 30 dicembre 2026, n. 207.

Elementi chiave degli stanziamenti

Tra i punti centrali del provvedimento figurano i criteri di distribuzione delle somme tra gli enti locali e le regole che determinano il contributo delle province e delle città metropolitane. Il decreto specifica le grandezze utili al calcolo, i pesi da applicare e le eventuali compensazioni previste per adeguare la distribuzione alle esigenze territoriali. Questi elementi sono compendiati nella Nota metodologica e negli allegati, che forniscono i parametri numerici e le formule di calcolo operative.

Modalità di riparto e documentazione allegata

La parte operativa del decreto è composta dalla Nota metodologica (Allegato “A”) e dagli allegati “B”, “C” e “D”, che dettagliano rispettivamente gli aspetti procedurali, le tabelle di riparto e le specifiche tecniche. L’obiettivo è assicurare trasparenza e riproducibilità dei calcoli, consentendo agli enti locali di verificare l’applicazione dei criteri. In pratica, gli allegati fungono da guida per l’implementazione delle risorse stanziate e per la rendicontazione amministrativa successiva.

Contenuti della nota metodologica

La Nota metodologica contiene le definizioni operative e le variabili considerate nell’algoritmo di distribuzione: indicatori demografici, fabbisogni standard, e parametri correttivi. L’uso di questi indicatori aiuta a equilibrare la distribuzione tra territori con condizioni differenti. In questo contesto il termine fabbisogni standard è impiegato per descrivere criteri tecnico-economici che orientano la quantificazione delle necessità finanziarie degli enti locali.

Impatto previsto per province e città metropolitane

Il decreto incide direttamente sulle disponibilità finanziarie delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, definendo anche il meccanismo di concorso alla finanza pubblica che tali enti devono assicurare. Le modalità di contribuzione possono influenzare bilanci e piani di investimento locali, richiedendo adeguamenti nella programmazione economica degli enti interessati. Sarà importante che le amministrazioni valutino l’effetto sulle attività correnti e sugli investimenti programmati per il triennio 2026-2028.

Prossimi passi e trasparenza amministrativa

Dopo la registrazione alla Corte dei Conti e la pubblicazione nella sezione “I Decreti”, rimane da completare la pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Successivamente, gli uffici competenti dovranno predisporre comunicazioni operative agli enti locali interessati per la gestione delle risorse. Il percorso documentale e la presenza di allegati esplicativi mirano a garantire trasparenza e controllabilità dei criteri applicati, facilitando così l’interpretazione tecnica da parte di amministratori e operatori della finanza locale.