Indagine su presunta truffa in criptovalute: il ruolo di un conto bancario

Il comunicato emesso dalla Polizia di Stato è stato predisposto nel rispetto del D.lgs nr.

106/2006 modificato dal D.lgs 188/2026, motivando la diffusione delle informazioni con le specifiche ragioni di interesse pubblico che giustificano la pubblicità degli accertamenti. L’obiettivo dichiarato è quello di assicurare una comunicazione trasparente, bilanciata e rispettosa dei diritti delle persone coinvolte, tenendo conto del diritto dei cittadini a essere informati su fatti di rilevanza pubblica.

Nel corso dell’azione investigativa la Squadra Mobile di Frosinone ha raccolto elementi che hanno portato alla denuncia di una giovane donna residente in provincia di Frosinone per il reato di truffa. Il comunicato spiega le ragioni che hanno reso necessario informare l’opinione pubblica senza pregiudicare le garanzie procedurali, ricordando al contempo il principio costituzionale della presunzione di innocenza che tutela l’indagato fino al definitivo accertamento giudiziario.

Le indagini della Squadra Mobile

L’attività svolta dagli investigatori si è basata su approfondimenti bancari e accertamenti tecnici finalizzati a ricostruire i flussi finanziari collegati alle operazioni segnalate. Il fascicolo contiene, tra l’altro, elementi che verificano come i proventi delle presunte operazioni illecite confluissero su un Conto corrente intestato alla persona indagata, elemento considerato rilevante per l’istruttoria. Il rapporto investigativo evidenzia inoltre contatti e istruzioni intercorsi con soggetti che operavano come «datore di lavoro online», ruolo che, secondo gli inquirenti, avrebbe orchestrato le attività contestate.

Metodologie di accertamento

Per ricostruire i fatti sono stati analizzati documenti bancari, accessi agli account e le comunicazioni elettroniche tra le parti coinvolte. Gli investigatori hanno anche verificato l’esistenza di account creati ad hoc e delle relative credenziali attraverso cui venivano gestite le operazioni di investimento: informazioni che hanno contribuito a delineare il meccanismo operativo contestato. In questa fase è stata posta particolare attenzione alla catena dei movimenti finanziari per stabilire connessioni e responsabilità.

Il presunto meccanismo della frode

Secondo quanto ricostruito dagli uffici della Squadra Mobile, la giovane, dopo aver sottoscritto un contratto di lavoro online, veniva incaricata di svolgere operazioni finanziarie dichiarate in criptovalute. All’indagata sarebbe stata riconosciuta una percentuale sulle somme investite, con guadagni stimati in circa 150/200 euro al giorno. Il modello descritto dagli investigatori è quello di una attività che, pur presentandosi come offerta di lavoro remoto, sarebbe servita a veicolare denaro attraverso strumenti digitali e conti bancari riconducibili alla persona indagata.

Ruolo degli account e dei codici di accesso

Gli accertamenti indicano che l’indagata aveva creato account e password destinati ad accedere agli investimenti, mentre il soggetto identificato come «datore di lavoro online» forniva i codici necessari per operare. Questa duplice gestione delle credenziali ha costituito uno degli elementi esaminati dagli investigatori per ricostruire le modalità operative. Il quadro emerso è quello di una rete di istruzioni e accessi che, se confermato giudizialmente, potrebbe spiegare il trasferimento dei proventi verso il conto incriminato.

Tutele procedurali e comunicazione responsabile

Il comunicato ribadisce che la persona denunciata è, allo stato, solo indiziata di reato e che la sua posizione sarà vagliata nelle sedi giudiziarie competenti. Solo una sentenza definitiva potrà, eventualmente, accertare la responsabilità penale. Questa precisazione è posta in evidenza come misura di rispetto del principio di presunzione di innocenza, fondamentale nell’ordinamento. Nel frattempo, le autorità continuano le attività istruttorie per completare il quadro probatorio.

La gestione dell’informazione su casi che coinvolgono strumenti digitali e criptovalute richiede equilibrio: informare il pubblico sui rischi e sugli sviluppi investigativi senza anticipare giudizi. Gli approfondimenti proseguiranno secondo le procedure previste dalla legge, con l’intento di garantire chiarezza sulle modalità contestate e tutela per tutte le parti coinvolte.