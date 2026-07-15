Hyperion di Meta: l’espansione record che trasforma la Louisiana

Meta sta trasformando la Louisiana con un investimento record di 50 miliardi di dollari nel data center Hyperion, il più grande al mondo dedicato all'AI. Scopri i dettagli e le conseguenze per la comunità locale.

Meta sta compiendo un passo da gigante nel mondo dell’intelligenza artificiale con l’espansione del suo data center Hyperion nella Richland Parish, Louisiana. L’azienda ha annunciato un investimento complessivo che supera i 50 miliardi di dollari trasformando il sito nel più grande data center mai realizzato dalla società e in uno dei maggiori progetti mondiali dedicati all’AI.

Il progetto, inizialmente presentato nel dicembre 2026 con un investimento di 10 miliardi di dollari e una capacità di 2 GW, ha visto una Crescita esponenziale. Nel 2026, il valore era già salito a 27 miliardi di dollari grazie a una joint venture con Blue Owl Capital che detiene l’80% degli edifici e delle infrastrutture, mentre Meta conserva il restante 20% e utilizza gli impianti tramite locazione.

Un investimento strategico per l’AI

L’espansione di Hyperion risponde alla crescente necessità di potenza di calcolo per l’addestramento e l’esecuzione dei futuri modelli di intelligenza artificiale. Il data center sarà un nodo fondamentale per i progetti sviluppati da Meta Superintelligence Labs. Meta prevede investimenti complessivi fino a 145 miliardi di dollari in conto capitale per il 2026, concentrati principalmente sulle infrastrutture AI.

La capacità di calcolo del campus raggiungerà i 5 GW più del doppio rispetto ai 2 GW previsti inizialmente. Questo ampliamento è parte di una corsa globale tra i colossi tecnologici per dominare il mercato dell’AI, con Microsoft, Google e Amazon che stanno facendo investimenti simili.

Impatto economico e sfide locali

L’arrivo di Meta ha portato benefici economici significativi alla comunità locale. Sono stati assegnati oltre 1,6 miliardi di dollari di contratti ad aziende della Louisiana, mentre più di 1 miliardo di dollari verrà destinato a strade, reti idriche e sistemi fognari. Le entrate fiscali locali sono aumentate, permettendo di finanziare bonus più elevati per gli insegnanti della Richland Parish, che sono passati da 10.000 a oltre 50.000 dollari per alcuni docenti.

Meta ha anche annunciato una donazione di 5 milioni di dollari al Louisiana Delta Community College per finanziare borse di studio dedicate alla formazione di tecnici per i data center. Gli studenti che conseguiranno il diploma nelle scuole superiori della Richland Parish a partire dalla classe del 2026 potranno accedere a una copertura completa dei corsi professionali collegati a questo settore.

Le sfide per la comunità

Tuttavia, l’afflusso di migliaia di lavoratori ha determinato un aumento dei canoni di affitto e una maggiore pressione sul mercato immobiliare locale. Alcuni residenti, come Erika James sono stati costretti a trasferirsi in aree più lontane a causa dell’incremento dei prezzi delle abitazioni. “C’è letteralmente un cartello fuori che dà il benvenuto agli operai della Meta, mentre le famiglie del posto si chiedono dove dovrebbero andare”, ha dichiarato James.

Il sistema energetico rappresenta un altro elemento centrale del progetto. L’accordo con Entergy Louisiana prevede la realizzazione di impianti alimentati a gas naturale per oltre 5,2 GW di capacità complessiva, tre grandi sistemi di accumulo tramite batterie, l’ammodernamento di impianti nucleari esistenti, nuove linee di trasmissione e il supporto allo sviluppo di fino a 2,5 GW di nuova capacità fotovoltaica.

Incentivi e prospettive future

Il progetto continua a beneficiare di importanti incentivi pubblici. La Louisiana ha introdotto un’esenzione ventennale dall’imposta sulle vendite per i nuovi data center costruiti entro il 2029, oltre alla possibilità di accedere ad altri programmi di agevolazione fiscale e occupazionale. Tuttavia, mentre Meta continuerà a godere delle agevolazioni fiscali per 20 anni, lo Stato ha chiarito che i vantaggi per i cittadini potrebbero ridursi a bonus temporanei.

Mentre Meta vede nel progetto un elemento di forte crescita, sempre più associazioni locali iniziano a chiedersi quali saranno gli effetti a medio e lungo termine di questi investimenti. Molti cittadini pongono l’accento su come bilanciare lo sviluppo economico con il benessere della comunità.